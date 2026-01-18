リーグ・アン 25/26の第18節 トゥールーズとニースの試合が、1月18日03:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、フランク・マグリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、イサク・ヤンソン（MF）、タンギー・ヌドンベレ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。トゥールーズのアーロン・ドヌム（FW）のアシストからサンティアゴ・イダルゴ（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

さらに45分トゥールーズが追加点。ヤン・グボホ（MF）のアシストからフランク・マグリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から2人が交代。イサク・ヤンソン（MF）、タンギー・ヌドンベレ（MF）に代わりモハメドアリ・チョー（FW）、ティアゴ・ゴウベイア（FW）がピッチに入る。

49分、ニースのセペ・エリー・ワイ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

しかし、55分トゥールーズが追加点。フランク・マグリ（FW）のアシストからサンティアゴ・イダルゴ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

56分、トゥールーズが選手交代を行う。アレクシ・ボサ（MF）からクリスティアン・カセレス Jr.（MF）に交代した。

67分、ニースが選手交代を行う。Everton（MF）からケビン・カルロス（FW）に交代した。

70分、ニースが選手交代を行う。メルビン・バール（DF）からアリ・アブディ（DF）に交代した。

74分トゥールーズが追加点。クリスティアン・カセレス Jr.（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

75分、トゥールーズが選手交代を行う。サンティアゴ・イダルゴ（FW）からフリアン・ビニョーロ（FW）に交代した。

80分トゥールーズが追加点。フリアン・ビニョーロ（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。トゥールーズが5-1で勝利した。

なお、トゥールーズは61分にサンティアゴ・イダルゴ（FW）に、またニースは40分にジュマ・バー（DF）、51分にモルガン・サンソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 05:01:09 更新