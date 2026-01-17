eillの新曲「Glitch*」(読み方：グリッチ)が、2026年4月放送スタートのTVアニメ『リィンカーネーションの花弁』のオープニング主題歌に起用されることがわかった。あわせてアニメPV第2弾も公開され、動画内で「Glitch*」の一部も視聴することができる。

©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会

原作『リィンカーネーションの花弁』は、累計部数333万部を超え、2014年からマッグガーデン「月刊コミックブレイド」で連載を開始、現在「月刊コミックガーデン」「マグコミ」にて連載中の原作・小西幹久によるコミック作品。自らの肉体を切り裂き、前世からの才能を掘り起こす“輪廻の枝”。その才能は偉人達のみならず罪人達の異才も引き出してしまう。自分が無才であるが故に強く才能に飢えている高校生、扇寺東耶(せんじ とうや)が手にした才能で自分の過去と未来に立ち向かう物語となっている。

オープニング主題歌の決定に伴いeillは、「『リィンカーネーションの花弁』のOP主題歌を担当させていただきます、eillです。原作を読ませていただき、そこからインスピレーションを受け「Glitch*」を書かせていただきました。“Glitch”は本来“バグ”を意味する言葉ですが、私はそれを“普通”というレールから飛び出した、新しい可能性だと考えています。バグと捉えるか、ギフトと捉えるか、才能の咲かせ方は人それぞれ。輪廻という壮大なテーマの中で“普通”がすごいスピードで塗り替えられていく今の世界で、変わっていく自分の在り方をダンスチューンに仕上げました。アニメの放送を心から楽しみにしています！」とコメントしている。

■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』

TOKYO MX、BS日テレほかにて2026年4月放送開始 ■スタッフ

原作：「リィンカーネーションの花弁」小西幹久

（マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載）

監督：久藤 瞬

シリーズ構成：イシノアツオ

副監督：村山公輔

アクションディレクター：東 賢太郎

キャラクターデザイン：加藤春奈

キャラクターデザイン監修：小野早香

メカデザイン：稲田航

美術設定・美術監督：益田健太

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：千葉洋之

アクションアニメーター：橋本敬史 吉田徹 大河広行

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニング主題歌：eill「Glitch*」

エンディング主題歌：Sizuk「零」

アニメーション制作：BENTEN Film ■キャスト

扇寺東耶：千葉翔也

灰都・ルオ・ブフェット：丸岡和佳奈

ジョン・V・ノイマン：佐倉綾音

A・アインシュタイン：白石晴香

I・ニュートン：石川界人

F・ナイチンゲール：上田麗奈

柳生十兵衛三吉：井上麻里奈

舩坂弘志：仲村宗悟 ■ストーリー

自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、

全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。 ■INFORMATION

公式HP：https://petals-of-reincarnation-anime.com

原作・アニメ公式X：https://x.com/PRCN_info

アニメTikTok：https://www.tiktok.com/@prcn_info

※TikTokは1月17日(土)21時より公開予定 ■原作公式サイト

https://magcomi.com/episode/10834108156766291292 ©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会

＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞

■台北(TAIPEI) ※ソールドアウト

日程：2026年4月10日（金）

時間：開場 18:30／開演 20:00

会場：MOONDOG

チケット：

・一般：TWD 1,700

・VIP：TWD 3,300

・障がい者：TWD 850

・当日券：TWD 1,900

＊前売券が完売した場合、当日券の販売は行いません。

チケット発売日：2025年11月29日（土）12:00（CST）

販売プラットフォーム：KKTIX （https://kktix.com/）および台湾全土のFamilyMart（FamiPort）

販売URL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/fu7m6yt

チケット購入手順(日本語)：https://drive.google.com/file/d/1K1ErmYNmTgbuIHELRcpZqgJDiRdXxaCF/view?usp=sharing VIP限定特典：

・優先入場

・グッズ優先購入

・VIP PASS 記念カード（1枚）

・ロゴステッカー（1枚）

・終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し ■香港(HONGKONG)

日程：2026年5月8日（金）

時間：開場19:00／開演20:00

会場： PORTAL

チケット：

・一般：680 HKD

・VIP：980 HKD

チケット発売日：2025年11月24日（月）13:00（HKT）

販売プラットフォーム：NEON LIT

販売URL：https://www.tickets.neon-lit.com/eill2026

VIP限定特典：

・優先入場

・グッズ優先購入

・VIP PASS 記念カード（1枚）

・ロゴステッカー（1枚）

・終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し ■バンコク(BANGKOK)

日程：2026年5月10日（日）

時間：開場19:00／開演20:00

会場：MR.FOX LIVEHOUSE

チケット：

・早割チケット：1,800 THB

・一般：2,200 THB

・VIP：3,500 THB

・当日券：2,500 THB

＊前売券が完売した場合、当日券の販売は行いません。

チケット発売日：2025年11月21日（金）12:00（ICT）

販売プラットフォーム：https://www.ticketmelon.com/

販売URL：https://www.ticketmelon.com/slammanbookingasia/eillbkk/ VIP限定特典：

優先入場

グッズ優先購入

VIP PASS 記念カード（1枚）

ロゴステッカー（1枚）

終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し ■ソウル(SEOUL)

日程：2026年5月31日（日）

時間：後日発表

会場：YES24 WANDERLOCH HALL

チケット価格・発売日：後日発表

チケット販売プラットフォーム：YES24 TICKET

＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026 (国内公演)＞

終了公演は割愛

2026年

1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場17:30/開演18:30

2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

開場17:00/開演18:00 料金・券種：

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)

別途ドリンク代 600円必要

[東京公演] 指定席 7,700円(税込)

別途ドリンク代 500円必要