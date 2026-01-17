サザンオールスターズ、YMO、サカナクション、Perfume 、TMN…「シンセサイザーソング」TOP10
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00〜16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
1月11日（日）の放送では、「気になるアノ音！ シンセサイザーソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「気になるアノ音！ シンセサイザーソングTOP10」
・1位：サザンオールスターズ「ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)」
・2位：YELLOW MAGIC ORCHESTRA「RYDEEN」
・3位：ももいろクローバーZ「Event Horizon」
・4位：サカナクション「新宝島」
・5位：Van Halen「Jump」
・6位：TM NETWORK「Self Control (方舟に曳かれて)」
・7位：a-ha「Take on Me」
・8位：Official髭男dism「Pretender」
・9位：Perfume「ポリリズム」
・10位：HOUND DOG「ff (フォルテシモ)」
＜チャート総評＞ イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「気になるアノ音！ シンセサイザーソングTOP10」は、1979年リリースのアルバム『SOLID STATE SURVIVOR』に収録されたYMOの「RYDEEN」から、2025年リリースの、イントロの第1音からシンセサウンドが響き渡り、未来へのパラダイムシフトを予感させる歌詞を盛り上げる、ももいろクローバーZの「Event Horizon」まで、バラエティ豊かな楽曲が並びました。
シンセサイザーが50年近い歴史の中でどのようにヒットソングを彩ってきたかを辿ることができる、まさにアンソロジーのようなラインナップといえるでしょう。
シンセサイザーの音色は、そのクールなアレンジから「無機質」「機械的」と表現されがちですが、今回ランクインした楽曲は、高揚感や温もりを感じさせてくれるものが多かったですね。サウンドから心身を揺さぶる躍動感が伝わり、「新しい世界へ飛び出していける！」という期待感を抱かせてくれるTOP10でした。
次回1月18日（日）の放送テーマは、「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」です。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
※写真はイメージです
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/