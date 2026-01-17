須藤タイレル拓がBリーグダンクコンテスト優勝…身長184cmのルーキー、前回王者ら上回る

1月17日、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』2日目のイベント『RELIVE DUNK CONTEST』がハピネスアリーナで開催され、須藤タイレル拓（ファイティングイーグルス名古屋）が初優勝を果たした。

今年のダンクコンテストには4名が参加。制限時間60秒間で見せた試技を、5人の審査員が10点満点（合計50点）で審査し、上位2名がファイナルに進出するというルールで行われた。

予選1人目の佐藤誠人（群馬クレインサンダーズ／190センチ）は、左ウィングからアリウープワンハンド360を試みるも、制限時間60秒で決めきることができず39ポイント。

2人目のフランシス・ロペス（ファイティングイーグルス名古屋／193センチ）は、助走を取り直した2回目の試技でダブルクラッチリバースボスハンドダンクを決め、48点の高得点を叩き出した。

すると、3人目の須藤タイレル拓（FE名古屋／184センチ）は、右ウィングからアリウープワンハンド360を成功。チームメートのロペスに並ぶ暫定トップタイ48点を記録した。

予選最後に登場した前回王者のアンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島レブナイズ）は、最初の試技で脅威の跳躍力でエルボーダンクを披露。5人の審査員全員が「10」の札を挙げる50点満点となり、2位タイのロペス、須藤を含む3名が決勝へと駒を進めた。

ファン投票で決着する決勝は、1人目のロペスがリバースウィンドミルボスハンドダンク、2人目の須藤がレッグスルーワンハンドダンクを一発で決める大熱戦となった。さらに、大トリを飾ったゲインズ・ジュニアは、元チームメートの森田雄次（長崎ヴェルカ／173センチ）の頭上を飛び越える豪快なワンハンドダンクを一発成功。強烈なインパクトを残し、他のファイナリスト2人がベンチから転げ落ちる一幕もあった。

しかし、SNS上でのファン投票では、ゲインズ・ジュニアが14パーセントの支持にとどまり、最多57パーセントの得票率を記録した須藤が初優勝。Bリーグ1年目で頂点に立った24歳の須藤は、「投票してくれた皆さんありがとうございます。練習の時からAJ（ゲインズ・ジュニア）のダンク練習を見ていて、ちょっと勝てるのかな…と思っていたんですけど、自分のベストを尽くして優勝できてうれしいです」と、優勝の喜びを口にした。





