¡ÖËÜÅö¤ËºÇ°¤À¡×¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ç°ì¶¯²½¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»ß¤Þ¤é¤ÌÊä¶¯¤ËÊÆ¼±¼Ô¤ÏÊòÁ³¡ÖÌîµå³¦¤ÎÂçÈ¾¤Î¿Í´Ö¤¬¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼ÆþÃÄ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÇÈÌæ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡ÊÆµå³¦¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤½¤ì¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥á¥Ã¥Ä¤È·«¤ê¹¤²¤¿ÁèÃ¥Àï¤ò¡È°µÅÝÅª¤ÊºâÎÏ¡É¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼Â¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯´Ö6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯2000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó379²¯±ß¡Ë¤Î4Ç¯·ÀÌó¡£3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2027Ç¯¤È28Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¹¥¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓFA¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÂçÊª¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤½¤³¤ËÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Â¾µåÃÄ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¥¹¥¿¡¼Íð³Í¡É¤Ëµå³¦Æâ¤Ç¤ÏÊò¤ì¤Ë¤â»÷¤¿°Õ¸«¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¸µµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Rich Eisen Show¡Ù¤Ç¡Ö»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎFA¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÌîµå³¦¤ÎÂçÈ¾¤Î¿Í´Ö¤¬¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Î°ì¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¥¥ì¤ë¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë¿©ÊªÏ¢º¿¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤â¡Ø¸åÊ§¤¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¶â¤ò¥Ý¥ó¥Ã¤È»ÙÊ§¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£¤¢¤Þ¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¸À¤¦¤è¡£¤³¤ì¤ÏºÇ°¤À¡£ËÜÅö¤ËºÇ°¤À¤È»×¤¦¡£·ë¶É¤ÏÌîµå³¦¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ãæ¿´¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«ÉÔÀµ¤òÈÈ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÊªÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸åÊ§¤¤¾õ¶·¤òÉÕÂÓ¤µ¤»¤ë¡ÈÀïË¡¡É¤ò¡ÖºÇ°¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¥¢¥¤¥¼¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤ë¤«¡¢¸«¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤¦¤«ÈÝ¤«¤ò¡£¤¿¤À¡¢1970Ç¯Âå¡Á90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»È¤¤Æ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¡£Èà¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÕÉ÷¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]