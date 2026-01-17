シューティングゲームを中心としたタイトルの試遊台も！ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋

「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会が、2026年2月1日(日)に東京・新橋のニュー新橋ビルにて、シューティングゲームに特化したイベント『ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋』を開催します。

多くのゲームメーカーが参加し、新作や名作シューティングゲームの試遊展示、グッズ物販などが行われる、ファン必見のイベントです。

ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋

開催日：2026年2月1日(日)

開催時間：11:00〜16:00

会場：ニュー新橋ビル 地下2階「ニュー新ホール」

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1

入場料：試遊・物販 利用90分 300円

主催：株式会社メビウス

協力：famicom shop mario 新橋店

ゲームメーカー各社による合同体験イベントとして親しまれてきた「ふしぎなゲーム祭り」。

今回はテーマを「シューティングゲーム」に絞り、ジャンル特化型のイベントとして開催されます。

会場では、各メーカーが開発したシューティングゲームを中心としたタイトルの試遊台が設置され、実際にプレイしてその魅力を体感することができます。

また、物販コーナーも併設され、イベント限定グッズや関連商品の購入も可能です。

参加予定メーカー（50音順）

このイベントには、シューティングゲームファンにはおなじみのメーカーから、注目のインディーパブリッシャーまで、計11社が参加を予定しています。

往年の名作の移植版から、完全新作まで、幅広いラインナップが期待されます。

【参加企業一覧】

・株式会社RS34

・合同会社キマイラ機関

・株式会社コスモマキアー

・株式会社賈船

・COSEN

・株式会社コロンバスサークル

・株式会社サクセス

・BEEP

・株式会社ピクセル

・株式会社メビウス

・株式会社ロケットエンジン

公式サイトでは情報は常時更新される予定となっており、具体的な出展タイトルなどの詳細発表が待たれます。

会場アクセスと入場に関する注意点

今回の会場は、新橋駅前のランドマーク「ニュー新橋ビル」の地下2階にある「ニュー新ホール」です。

会場へアクセスする際は、エレベーターでの移動が必須となりますのでご注意ください。

入場料は90分300円という利用しやすい設定となっており、気軽に立ち寄ってシューティングゲームの奥深い世界に触れることができます。

サラリーマンの街・新橋が、この日は熱いシューターたちの聖地となります。

「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会『ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋』の紹介でした。

