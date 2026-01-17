得点ランキング首位を走るルカ・ドンチッチ、左鼠径部の痛みでブレイザーズ戦は欠場へ

1月17日（現地時間16日）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が左鼠径部を痛めたため、18日（同17日）のポートランド・トレイルブレイザーズ戦を欠場することがチームから発表された。現地メディア『ESPN』が伝えている。

13日のサクラメント・キングスですでに鼠径部の違和感を抱えていたなか、42得点7リバウンド8アシスト4スティールと鮮烈なプレーで観衆を魅了したドンチッチ。試合中もこまめなケアを受けながらコートに立ち続けたが、試合は112－124で敗れる悔しい結果となった。

今シーズンでレイカーズでの2年目を迎えたドンチッチは、ここまで出場した32試合すべてで先発を務め、1試合平均33.6得点7.7リバウンド8.7アシスト1.6スティールをマーク。平均得点は現時点でリーグ首位を誇っており、2位のシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）の数字を2.0上回っている。

年明けからの3試合はすべて勝利を収めたレイカーズだったが、その後に続く直近の5試合では1勝4敗と負けが続く形に。先発のディアンドレ・エイトン、バックアップのジャクソン・ヘイズらビッグマン陣も負傷によりブレイザーズ戦の出場は不透明であり、レイカーズにとっては難しい一戦となるかもしれない。

【動画】