福山雅治、大泉洋がハードなアクションに挑戦！『映画ラストマン』よりアクション徹底解説映像が公開

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』より、アクションシーンにフィーチャーした徹底解説映像が公開された。

■大泉洋「今回我々の目標は、“死なない”ということでした」

本作の魅力のひとつが、連続ドラマからさらにパワーアップしたアクションシーン。公開後の口コミでも、「皆実さん護道さんのアクションも兄弟の絆も最高にかっこ良過ぎ」「あのアクションの量を50代のふたりがやってたとは思えない。すごすぎる！」など、テレビドラマからさらにパワーアップした最強バディの活躍に対する絶賛の声が相次いでいる。

今作では、極寒の雪上アクションや船上での格闘シーンなど、ハードなアクションに挑戦した福山雅治と大泉洋。「今回我々の目標は、“死なない”ということでした」と大泉が語るとおり、まさに限界ギリギリの状況下で、ボロボロになりながら敵に立ち向かう、今までに観たことのない福山、そして大泉を観ることができる。

今回公開された映像では、そんな福山と大泉をはじめとするキャスト陣が挑戦したアクションについて、貴重なメイキングやインタビューによって、一つひとつ紐解かれていく。

すでに鑑賞した人は、この映像を観るとまた違った角度から映画を楽しめるはず。まだ観ていない人にとっては、映画を楽しむための予習として必見の映像となっている。この徹底解説映像を観てから、ぜひ“追いラストマン”しよう。

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、大ヒット上映中。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(C）2025映画「ラストマン」製作委員会

『ラストマン』作品サイト

https://www.lastman2025.jp