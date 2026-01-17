「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

学歴によって人生の幸福度は変わるのか

――最近議論される内容として「田舎の高卒マイルドヤンキー」のほうが「都会のエリート東大卒」よりも幸福度は高いのではないかというものがあります。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：ちょくちょく見る議論ですよね。僕なりに答えると「人による」というのが結論です。歯切れが悪いかもしれませんが。

むしろ気になるのは、「どちらのほうが幸せか」と優劣をつける風潮で、そういった空気のほうが危険だなと。

――どういうことでしょうか。詳しく教えてください。

びーやま：高卒マイルドヤンキーにしても、東大卒エリートにしても、それを幸せと感じる人もいれば、不幸だと感じる人もいます。

たとえば、好きな勉強を追求していたら東大にいたみたいな人は、結局自分のやりたいことをできているわけで決して不幸ではありません。ですが、これが「東大に入らなきゃ負け組」みたいな感覚で勉強をしてきた人だったら場合によっては不幸と言えるかもしれません。

これは高卒マイルドヤンキーも同じで、ちゃんと高卒で働き口もあって、将来の夢もあるならその選択は幸せだと言えるでしょう。ですが、「頑張るのが面倒だから」という理由で生きているなら不幸かもしれません。

このようにして、幸せかどうかというのはそこまでのプロセスや考え方が大きく影響していて、選択そのものが幸か不幸かを決めるものではないのかなと個人的には感じます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）