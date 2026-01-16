現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』より、SPYAIRによる主題歌「Kill the Noise」のノンクレジット映像が公開された。

参考：2026年冬アニメは近年まれに見る豊作？ 『ゴールデンカムイ』『勇者刑に処す』などの注目作

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

勇者とは、この世で最悪の刑罰である。大罪を犯した者が“勇者”となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の“女神”テオリッタに出会う。「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」。“女神”と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。

第2話「ゼワン＝ガン坑道制圧先導1」の放送にあわせて、KADOKAWA Anime YouTube Channelにてノンクレジット主題歌映像が公開。映像では、主人公ザイロ・フォルバーツやテオリッタ、ドッタ・ルズラスといったキャラクターたちの表情や、アクションシーンが捉えられている。

また、ノンクレジット主題歌映像の公開を記念し、SPYAIRのメンバー全員のサインが書かれたポスターが5名に当たるプレゼントキャンペーンの開催が決定した。詳細は公式サイトにて。（文＝リアルサウンド編集部）