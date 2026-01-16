Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。ボーダーラインの下にいるリーグ7・8・9位のチームが直接対決。ボーダー上にいる6位と徐々に差が開き始めているだけに、もうこれ以上のマイナスポイントは許されなくなってきた。

【映像】リーグ7・8・9位チームが直接対決

現在6位は赤坂ドリブンズ。そこから127ポイント開いて渋谷ABEMAS、さらに174.8ポイント差でKADOKAWAサクラナイツ、そして35.6ポイント後方にEARTH JETSがいる。年明けから、さらに縦長の状況が強まっており、このままリーグ終盤に向かえば下位4チームへのマークがいよいよ厳しくなる。共倒れの状況を防ぐためにも下位チームの3選手は、いかにトップを取り、かつ競り合うチームにラスを押し付けられるか。

【1月16日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人40位 ▲451.5

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人32位 ▲185.7

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人33位 ▲214.5

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人4位 ＋215.1

【1月15日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋904.2（78/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋526.2（78/120）

3位 BEAST X ＋220.4（78/120）

4位 TEAM雷電 ＋58.5（78/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋34.4（78/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲94.4（78/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲221.4（80/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲396.2（76/120）

9位 EARTH JETS ▲431.8（78/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

