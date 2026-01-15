【栃木県宇都宮市・鹿沼市】農産直売所「あぜみち」で販売する惣菜2品が全国二位に！受賞記念販売イベント開催



栃木県宇都宮市を中心に、農産直売所「あぜみち」を5店舗展開するグリーンデイズが手がける惣菜ブランド「あぜでり」は、全国のスーパーマーケットや専門店等が自信作を競う「お弁当・お惣菜大賞2026」に初出品し、2部門で全国二位の「優秀賞」を受賞した。これを記念し、1月17日(土)・18日(日)にあぜみち各店舗にて、受賞記念販売イベントが開催される。

丼部門とコロッケ部門で優秀賞に







優秀賞を受賞したのは、丼部門の「もったい菜カレー」と、コロッケ(定番商品部門)の「素朴なコロッケ」。

「あぜでり」は“農家と消費者の架け橋”をコンセプトに、直売所に届く新鮮な野菜を使用した手作り惣菜を販売するブランド。今回の受賞は、地域の生産者と共に歩んできた「直売所の底力」と「素材のポテンシャル」が全国で評価された結果だ。

「あぜでり」は今回のダブル受賞を励みに、今後も栃木の農業の豊かさを食卓へ届ける「架け橋」としての役割を果たしていくとしている。

規格外野菜を使用した「もったい菜カレー」



「もったい菜カレー」の主役は「野菜」。ご飯の大部分を覆い隠すほどの焼き野菜(ガルニ)がトッピングされ、ルーにも野菜の旨みが凝縮された、まさに「食べる野菜畑」だ。

味や栄養価は一級品だが、「形が悪い」「サイズが規格外」というだけで市場に出回らない“はねだし野菜”を利用した商品で、下処理の手間を工夫し、商品化を実現した。



農家が丹精込めて育てた野菜の「もったいない」を解消する「もったい菜カレー」は、約3,000軒の生産者ネットワークを持つ「あぜみち」だからこそ実現した、フードロス削減(SDGs)と「最高のおいしさ」を両立させた一皿となっている。



価格はワンコイン500円(税込)。物価高の今だからこそ、財布にも優しく、心もお腹も満たされる商品を目指して開発したという。「もったい菜カレー」は、農産直売所「あぜみち」各店で通年販売している。

じゃがいもの味を最大限引き出した「素朴なコロッケ」



「素朴なコロッケ」は、味付けを極限までシンプルにすることで、主役である「じゃがいも」の風味を最大限に引き出している。

こだわり抜いた「芋」は、大手菓子メーカーとの協力企業でもあるARXとの連携により、最高品質の国産男爵いもを調達。季節によっては希少品種も使用しているという。

機械で完全に潰さず、粗めにマッシュすることであえて残した「ゴロゴロ感」で、ホクホクとした食感と芋の甘みをダイレクトに感じることができる。

価格は160円(税込)。食卓の定番だからこそ、手に取りやすい価格と飽きのこない味にこだわって作られている。「素朴なコロッケ」は、農産直売所「あぜみち」各店にてスポット販売(季節により野菜変更あり)している。

家庭的な味を大切にする「あぜでり」



「あぜでり」は、農産直売所「あぜみち」の店内に厨房を構え、その日届いた新鮮な野菜を使って調理する惣菜ブランド。「主役はシェフではなく、農家さんが育てた野菜」であるとの考えから、素材の味を活かした家庭的な味付け(毎日食べても疲れない味)を大切にしている。

新鮮な地元の野菜を届ける「あぜみち」



宇都宮市を中心に栃木県内で5店舗を展開する「あぜみち」は、地元の新鮮な農産物を直接消費者に届けることを目的とした直売所。



栃木県産の野菜や果物を中心に、品質にこだわった商品を提供している。



「あぜみち」では、地元の農家が丹精込めて育てた新鮮な農産物を毎日入荷しており、消費者は季節ごとの旬の味を楽しむことができる。



また、栃木県内約3,000名の生産者との直接取引を行うことで、中間業者を介さず、新鮮な農産物をよりリーズナブルな価格で販売している。これにより、生産者にとっては安定した収入源となり、消費者にとっては新鮮で安全な食品を手に入れることができる。



さらに「あぜみち」は、地元の魅力を発信する場としても機能しており、地元の素材を使った料理教室や試食会など、定期的に開催するイベントやワークショップを通じて、地域の食文化や農業の魅力を広く伝え、消費者が農産物について学び楽しむ機会を提供している。

「あぜみち」は、地域の農家との強いパートナーシップを築き、農家と消費者の想いをつなぐ架け橋になりたいと考えている。農業は生きていく中でとても大切なものだが、多くの課題があることも事実。「あぜみち」は“農産直売所”という立場から、それらを解決していくことを使命としている。

この機会に、全国2位を獲得した「もったい菜カレー」と「素朴なコロッケ」を味わってみては。

■あぜみちHP：https://minnano-azemichi.com

上戸祭店：栃木県宇都宮市上戸祭町3031-3

西川田店：栃木県宇都宮市西川田町287-1

駅東店 ：栃木県宇都宮市中今泉2-10-23

滝の原店：栃木県宇都宮市滝の原3-1-1

鹿沼店 ：栃木県鹿沼市千渡1754-5

(yukari)