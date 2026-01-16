¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º vs ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º
¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º vs ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥ê¥È¥ë¡¦¥·ー¥¶ー¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDetroit¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º 108 - 105 ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º
¡¡NBA¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÂÐ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥ê¥È¥ë¡¦¥·ー¥¶ー¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊDetroit¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·23-32¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·56-63¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó89-90¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬µÕÅ¾¤·108-105¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-16 12:15:06 ¹¹¿·