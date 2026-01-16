¡ÚÂÐÃÌ¡Û¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬ÌÀ¤«¤¹²£»³Íµ¤Î¡È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡ÉÁÇ´é¤È¤Ï¡©¡§¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ
1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ9¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¡Ê¼ç±é¡¦¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤« ½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤ÎÎ¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£Æ±»þ¤Ë¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤â¿§Ç»¤¯ÉÁ¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×Í½¹ðÆ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢º£²óÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤È²£»³Íµ¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Å·ºÍ»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¤ÎºÍÇ½¤Ë¶ÃØ³¡ª
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜ¡ÖºÇ½é¤ËßÀÃ«¡Ê¹¸°ì¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡È»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ²ÈÄíÍ¥Àè¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤·¤¿ºÊ¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤»×¤¤¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ä¡£¤¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÄ¹½ê¤È¤È¤â¤Ë¡ØºÇ¹â¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²£»³¡ÖËÍ¤â²¹¤«¤¤¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡ØË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¡È±ü¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤ä¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¾¾ËÜ¡Ö»í¿¥¤Ï¡¢»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¹¬¤»¤ÊºÊ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«¡¢¤«¤Ä²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
²£»³¡Ö²ÈÄí¤Î¥·¡¼¥ó¤âÁÜºº¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÏËè²ó¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢È¬Åè¡ÊÃÒ¿Í¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è(¾Ð)¡£²ÈÂ²3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤¤²ÈÄí¤Î¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤½¤¦¤«¡É¤È´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¼¤¤¤¿¤¯¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â©»Ò¤ÎÎ¼²ðÌò¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£Âç¶õ¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡Ö»ä¤Ï¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²£»³¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¿¥í¡¼¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥³¥¿¥í¡¼Ìò¤ÎÀî¸¶±ÍÅÔ¤¯¤ó¤ÈÂç¶õ¤¯¤ó¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶õ¤¬¡¢ËÍ¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î±ÍÅÔ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¡È¤³¤Î»Ò¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¡É¤È»×¤¦¤È¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤È¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×
¾¾ËÜ¡ÖÂç¶õ¤¯¤ó¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¿´¤òÄË¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¶õ¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡©¡×
²£»³¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡×
¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤È¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü
¡½¡½¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È²£»³¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
²£»³¡Ö¤Þ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¡È¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌò¤¬Øá°Í¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¡¡É¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤20Ç¯°Ê¾å·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬´¶³´¿¼¤¤¤·¡¢º£²ó¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤Æ¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²£»³¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡ª(¾Ð)¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃæ¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²£»³¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×
²£»³¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÃ¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¡©(¾Ð)¡×
¾¾ËÜ¡ÖÌë¤´ÈÓ¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ç¤Ï°ìÀÚ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤è¤êÁ´Á³¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£É×ÉØ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤¯¤ó¤È¤É¤ó¤É¤óÄÉµá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²£»³¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶²½Ì¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾ËÜ¡Ö»ä¤¬²£»³¤¯¤ó¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë?¡×
²£»³¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÎÎø¤ÏÀ®½¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¡¢É×ÉØ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡Ö²£»³¤¯¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡É¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¼¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¼¤«¤Ê¤³¡¼¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²£»³¡ÖËÍ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤(¾Ð)¡×
¡½¡½»í¿¥¤ÈÆ»É§¤ÎÉ×ÉØÁü¡¢²ÈÄíÁü¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡È¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»í¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤È¤¤¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£µÈ²¬²È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦ÎÉ¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÄí¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡×
²£»³¡Ö²ÈÄí¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤âÂç»ö¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡×
¾¾ËÜ¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤ç¡©¡×
²£»³¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ä¤Í¡£Æ»É§¤Ï¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»í¿¥¤¬²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡È»í¿¥¤ÈÎ¼²ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ìÇÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¾¾ËÜ¡ÖµÈ²¬²È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤»×¤ï¤ì¡¢Í¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡£¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÂô¾½»Ò¡Ë
¡ÚÂè1ÏÃ¡Û
¡Ö²Ê³Ø¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÌ£Êý¤À¡×¡½¡½²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ï¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ÈÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£ÁÜºº°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ3¤«·î¤ÎÆ»É§¤Ï½é¤á¤Æ»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ»É§¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»í¿¥¡ÝÈà½÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Å·ºÍ²ÊÁÜ¸¦¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡ªÆ»É§¤ÏÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿¡ÊÈ¬ÅçÃÒ¿Í¡Ë¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ø¡£
»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ°ìÀ®¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¤Ç²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÈÈ¿Í¤òºÚ¡¹Èþ¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ëÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦ºûºêÍ¤µ®¡ÊÂçÂ¼¤ï¤¿¤ë¡Ë¤È¤Ë¤é¤ó¤À·Ù»¡¤Ïºûºê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»É§¤Ï¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Æñ¹Ò¤¹¤ëÁÜºº¤ËÇº¤àÆ»É§¤Ï»í¿¥¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È»ö·ï¤ÎÏÃ¤Ï²È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤¬µÈ²¬²È¤Î¥ë¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢»í¿¥¤ÏÆ»É§¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡È100¡ó¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦ËÌÂ¼¤µ¤¯¤é¡ÊÅçÂÞ´²»Ò¡Ë¤ä¡¢²ÊÁÜ¸¦½êÄ¹¤Î¾®Âô¿¸ºî(±óÆ£·û°ì)¤é¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£