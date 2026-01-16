Ìó350Ëü±ß¡ª Æü»º¤Î¡È¿··¿SUV¡É¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4.3mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¤·¤«¤â¡Ö¤ª°Â¤¤¡×¡ª ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÈ¯É½¤Î¡Ö¡È½îÌ±ÇÉ¡É¥â¥Ç¥ë¡×¹ñÆâÆ³Æþ¤Ë¤â´üÂÔÂç
¡Ö¼ÂÍÑ½Å»ë¡×¡ÖÎÉ¼ÁÎ÷²Á¡×¤Ê¿··¿¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤Ë´üÂÔÂç
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯12·î11Æü¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê½éÂå¡¦P15·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿»ÐËå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡È¿··¿SUV¡É¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²Á³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿··¿¥«¥¤¥È¤Ï¡¢P15·¿¥¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó4300mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ß¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2620mm¤È¡¢¥¥Ã¥¯¥¹¡ÊÁ´Ä¹4290mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1605mm¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿À£Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸ÍÆÎÌ¤â432¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¥¹¡Ê2WD¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¡Ê9¥¤¥ó¥Á¡Ë¤Ê¤é3¸ÄÀÑºÜ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¹ü³Ê¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯ºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤ò¶¯Ä´¤·¤¿SUV¤é¤·¤¤Â¤·Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡¢17¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¥¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü»ºSUV¤é¤·¤µ¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¼þÊÕ¤Î°Õ¾¢¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¼Á´¶¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡8¡Á9¥¤¥ó¥Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏApple CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Á´Êý°Ì¥«¥á¥é¤ä¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ËÉ»ß»Ù±ç¤Ê¤É¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁõÈ÷¿å½à¤Ï½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï½¾Íè·¿¥¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë»ÅÍÍ¡Ë¤ÈÆ±¤¸1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥¨¥¯¥¹¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤ß¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëº®¹çÇ³ÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹Ç³ÎÁ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ³ÎÁ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó»ÈÍÑ»þ¤Ç110PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï146Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÇÌó11Ëü7990¥Ö¥é¥¸¥ë¥ì¥¢¥ë¡ÊÌó350Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½¾Íè·¿¥¥Ã¥¯¥¹¡ÊP15·¿¡Ë¤Î¸½ÃÏ²Á³Ê¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Ç¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¤Î2ÂåÌÜ¿··¿¥¥Ã¥¯¥¹¡ÊP16·¿¡Ë¤¬ÈÎÇä¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌó16Ëü6990¥Ö¥é¥¸¥ë¥ì¥¢¥ë¡ÊÌó471Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¤è¤½40¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¤¥È¤Ï²Á³ÊÌÌ¤ÇÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿··¿¥«¥¤¥È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥¼¥ó¥Ç¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏÆîÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë20¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½¤äÀè¿ÊÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤ËÈ¼¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¿··¿¥«¥¤¥È¤äÆü»º¤¬¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁõÈ÷¤äµ»½Ñ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜÆ³Æþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼ÂÍÑ½Å»ë¡×¡ÖÎÉ¼ÁÎ÷²Á¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆü»º¤Î¹ñÆâ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤È¤â¹ñÆâ¤Ë¤â¡¢¥«¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸ªÉª¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¼ÂÍÑËÜ°Ì¤Ç¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£