¾®¸¶Àµ»Ò¡¢¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¤Î¶â¤ÎºâÉÛ¹ØÆþ¡Öº£Ç¯¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Êµ¤Ê¬¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBOTTEGA VENETA¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ë¡Ù¤ÎºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
13Æü¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¤ÎºâÉÛ¤Ë¡ª¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÊ©Áü¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£Ç¯¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ÎºÆÆþ²ÙÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡ª¤³¤ì¤â¡¢¤´±ï¤«¤Ê¤È¡ª¡×¤ÈÂÚºßÀè¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ù¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É»Å¾å¤² ¥ì¥¶¡¼ ¥ß¥ËºâÉÛ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤â¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖºòÇ¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ë·èÄê¡×¤ÈÉ×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªºâÉÛ¡¼¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¶â±¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤¢¡¼¡¤¶â¥Ô¥«¤ä¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¡ÁÀ¨¤¤¤´±ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
