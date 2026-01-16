¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè17Àá ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯ vs ¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè17Àá ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î16Æü04:30¤ËWWK¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Ã¥Á¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥«¥Ç¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ï¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥Ðー¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥ê¥äー¥¹¡¦¥¢¥ó¥µ¡ÊFW¡Ë¡¢Å¢ Í¥±Ä¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+6Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
63Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ì¥¸¥å¥Ù¥Ä¥¡¥¤¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥Î¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥»¥ó¥´¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥ê¥äー¥¹¡¦¥¢¥ó¥µ¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥Ðー¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥¹¡¦¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ê¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥ë¥¯¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¤¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥è¥Ã¥·¥ã¡¦¥±¥à¥ì¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì¥ê¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥«¥Ç¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Õ¡ÊMF¡Ë¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥±¥ß¥åー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥é¥Ë¡¦¥±¥Ç¥£¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥ì¥¤¥Æ¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ê¥å¥Ó¥Á¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Ã¥Á¥å¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥êー¥Àー¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥µ¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
89Ê¬¤Ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥±ー¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+1Ê¬¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¤¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ê¥å¥Ó¥Á¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï53Ê¬¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ä¥ó¡¦¥ä¥¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
