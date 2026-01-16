º£ÌëÊüÁ÷¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù2»þ´ÖSP¤Ç2025Ç¯¤ÎM¥¹¥ÆºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹BEST30¤òÈ¯É½
1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£2025Ç¯M¥¹¥Æ¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹BEST30¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¢£2025Ç¯ºÇ¤â¥¢¥Ä¤«¤Ã¤¿M¥¹¥Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡©
2025Ç¯¤ÎM¥¹¥Æ¤âµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£SixTONES¤é¤Ë¤è¤ëSTARTO¥á¥É¥ìー¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤äÂçÅçÍ¥»Ò¤éAKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOGÂç½¸¹ç¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¸å½é²Î¾§¡¢¤½¤·¤Æ50TA¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬King & Prince¤È°ìÌë¸Â¤ê¤ÎSP¥³¥é¥Ü¡Ä¡£
Æ£°æ É÷¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢Snow Man¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢HANA¡¢King Gnu¡¢timelesz¡¢back number¤é¤ÎÇòÇ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£2025Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤é±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£À¸ÊüÁ÷¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ê¥ÏÌ©Ãå±ÇÁü¤â¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¡¢M¥¹¥ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ê¥ÏÌ©Ãå±ÇÁü¤â¸ø³«¡£ËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿¡õ½ª¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢timelesz¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢BE:FIRST¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¾Ò²ð¡£MC¤Î¥¿¥â¥ê¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ2025Ç¯M¥¹¥Æ¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡©
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½Ð±é¼Ô
XG
SUPER BEAVER
timelesz
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ë
BE:FIRST
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
01/16¡Ê¶â¡Ë20:00～21:48
MC¡§¥¿¥â¥ê / ÎëÌÚ¿·ºÌ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
