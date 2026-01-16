ÃÔ´Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ä¡ÄJR»³¼êÀþ¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡ª¡©¡¡ÅìµþÅÔ¤¬¡Ö¼õ¸³À¸¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤â¡¢¡Ö½÷³ØÀ¸¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼
1·î15Æü¤«¤é±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÃÔ´ÁËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ï¡Ä¡©
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢1·î17Æü¡¢18Æü¤ÎÂç³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È´Þ¤á¤Æ¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþÅÔ¤¬·Ù»ëÄ£¤ª¤è¤ÓÅ´Æ»»ö¶È¼ÔÅù¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢1·î15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¡¢JR»³¼êÀþ¤Ç¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡ÖÃÔ´Á¤Ï½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡×¡Ö¼õ¸³À¸¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¤Î³¨¡£¡Ö»³¼êÀþ¤Ë¡ÚÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¡Û¤ÎÊ¸»ú¤¬ºÜ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾ï¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤³¨ÊÁ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1²ó¸Â¤ê¤Î¼õ¸³¤ËÃÙ¹ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Î©¾ì¤ä¿´Íý¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢¡Ö¡ôÃÔ´Á¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ç¡¼¡×¤ÈSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÆü¤òÁÀ¤¤ÈÈºá¤òÆ¯¤¯¼Ô¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ëº£²ó¤Î´ë²è°Õ¿Þ¤ò¼èºà¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÔ´Á¤Ï½ÅÂç¤ÊÈÈºá¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£JR»³¼êÀþ¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é¤Ç¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡ØÃÔ´Á¤Ï½ÅÂç¤ÊÈÈºá¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¾è¹ß¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤Ï©Àþ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¡£
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¥µ¥¤¥È¡ØÃÔ´ÁËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÙÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤ä¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡ÖÃÔ´Á¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ²½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÔ´ÁÍÞ»ß³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂåÉ½Íý»ö¾¾±ÊÌïÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³¼êÀþ¤¬¡ÖÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¡×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£ ²è´üÅª¡ª¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤«¤éÃÔ´ÁÍÞ»ß¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Ž¢JRÅìÆüËÜ¤¬¡ÖÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¡×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤¬ÃÔ´ÁËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿º¢¤«¤é¡¢ÃÔ´Á¤Ï½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÃÔ´Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
º£²ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î°Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤É¤¦¤«¡©·Ù»¡´±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼ÖÆâ¡¦±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸·Ç½Ð¡ÊÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¦¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¦ÅìÉðÅ´Æ»¡¦À¾ÉðÅ´Æ»¤Ê¤É¡Ë¡¢·¼È¯Æ°²è¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä·¼È¯¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¤È¶¦Æ±¤·¡¢¼õ¸³ÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆSNS¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¾Ò²ð¡£¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÔ´Á¤òµö¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Îµ¤±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ë¤âÂçºå¤ÎÆî³¤ÅÅÅ´¤äºå¿ÀÅÅÅ´¤Ê¤É¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î·Ù»¡¤äÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÃÔ´ÁËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù²ü³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¸³À¸¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡ØDigi Police¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤Î³èÍÑ¤ò¡¢¤Þ¤¿ÃÔ´Á¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤ä·Ù»¡¡¦±Ø°÷¤Ø¤Î¿½¹ð¤ò¡£Èï³²¼Ô¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÃÔ´ÁËÐÌÇ¤ò¡£
