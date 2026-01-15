Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥êー¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¾ÜºÙÈ¯É½¡¡FCÇ¯²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢4·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë～´ÖÁÕÊÔ～¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¿·ÃåMV¥é¥ó¥¥ó¥°¡§Mrs. GREEN APPLE ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ó°Ì¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ò´¬¤¹þ¤à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¿¿¹üÄº¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡Ù¤Ë¤Æº£Ç¯³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤è¤êÁ°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー¤Î¥·¥êー¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à～ÌÃÌÃÊÔ～¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç4·î¤È7·î¤Ë·×4Æü´Ö¡¢Âçºå ¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç5·î¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢Íò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢7·î¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2¸ø±é¤È5·î¤Î¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï2¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØRingo Jam¡ÙÇ¯²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¡¢ËÜÆü1·î15Æü19»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë