¡ÚÆÃ½¸¡ÛÌö¿Ê¡ª½é¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡ª¡ª¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¡¦´Ý»³´õÁª¼ê¡¡ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¤Î27ºÐ¡¡Ë´¤Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤¢¤È23Æü¡£
ÆÃ½¸¤Ï¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¤Î27ºÐ¡¢Ë´¤Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤ÆÊì¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Î¼çÌò¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡ÖºÇ½é¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¡Ø¤Þ¤µ¤«¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤³¤«¤éËè½µËöWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁá¤¯Ê¿Æü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Íè½µËö¡¢Íè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ë¤À¤ó¤À¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤Ê´Ý»³Áª¼ê¡£¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö¤³¤Î²Æ¤«¤éÂ¤ÎÎ¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«Ä¾¤·»Ï¤á¤Æ¤½¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤êÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂ¤ÎÎ¢¤ËÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¤ÎÎ¢¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤ÖÁ°¤Î»ÑÀª¤¬µîÇ¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£
»ÑÀª¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç½õÁö¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤êÈôµ÷Î¥¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÍ¥¾¡¤·¤¿¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«»æÈô¹Ôµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡£»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×
²¹Àô¤È¥¹¥ーÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡ÖÌîÂô²¹Àô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö3¤Ä¾å¤Ë»Ð¤¬¤¤¤Æ6¤Ä¾å¤Ë·»¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·»¤¬ºÇ½é¤Ë¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç»Ð¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ»Ð¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿»þ¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ÆºÇ½é¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌîÂô²¹Àô¥¹¥ー¾ì¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¡£¼«Âð¤«¤é¤ª¤è¤½5Ê¬¡£
³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤Ë·»¡¦»Ð¤È°ì½ï¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ç¤¹¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡ÖºÇ½é¤«¤é¾å¤«¤é¤ÏÈô¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥âー¥ë¥Ò¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤Ë¥³ー¥Á¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¥²ー¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¥³ー¥Á¤¬º¸±¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ»ä¤¬³ê¤ê²¼¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤¿¤é¼ê¤òÊü¤·¤Æ¤¤¤¤¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÁ´Á³¿´¤Î½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿ôÊ¬¤·¤¿¤é¥³ー¥Á¤â¼ê¤¬¤Ä¤«¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼êÎ¥¤µ¤ì¤ÆÈô¤ó¤À¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éã¤È·»¤¬±Ä¤àÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÎÌ±½É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ý»³Áª¼ê¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¿ô¡¹¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¡¦´Ý»³¼é¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤â´õ¤¬¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ç¤³¤ì¤Ï»Ä¤·¤È¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¥¿¥°¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¿¥°¤À¤±Á´Éô¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¾þ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
º£¥·ー¥º¥ó¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤Ë¡¦¡¦¡¦¡£
Éã¡¦´Ý»³¼é¤µ¤ó
¡Ö¤¨¡©¤¤¤Ä³ÐÀÃ¤·¤¿¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥Þー¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»þÄ´»Ò¤¤¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Þ¤µ¤«Åß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍÛµ¤¤Ç¥àー¥É¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤È¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
·»¡¦´Ý»³Íº¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤âÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉµÞ¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡Ë°ì°®¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤·¤«Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæ¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡£´Ý»³Áª¼ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö¾ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡Ø1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÊì¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Êì¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¡£
´Ý»³Áª¼ê¤Î1ÈÖ¤Î±þ±çÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£
9Ç¯Á°¤Ë¥¬¥ó¤ò´µ¤¤¡¢¤½¤ÎÆ®ÉÂÃæ¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÇòÇÏÂ¼¤Ç¤ÎÂç²ñ¡£¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢³èÌö¤¹¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é2¤«·î¸å¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊìÍÍ¤Ë¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö¡Ê¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¾¯¤·¹Í¤¨¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¶â¥á¥À¥ë¼è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¸ý¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤ÆÊì¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£
½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë´Ý»³Áª¼ê¤Î»×¤¤¤Ï¡Ä
´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡ª¡ª¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ÇÈô¤ó¤ÇÍè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×