¸½Ìò°å»ÕŽ¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤è¤ê¤â¤Ã¤È¿¼¹ïŽ£¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤¬ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉûºîÍÑ¡É
¢£¡ÖÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¡×¤Î¿¼¹ï¤ÊÉûºîÍÑ
¤â¤·²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤ê´Å¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¡ÖÃ×Ì¿ÅªÉûºîÍÑ¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾ÀÜ¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
Ç¯¤âÌÀ¤±¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤1·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÏºÇ¸åÄÌÄ¤È¤â¸À¤¨¤ëÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹ÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½Á¼ÃÖ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾ÌÜ¤Ï¡ÖÍ¢½Ð´ÉÍý¤Î¸·³Ê²½¡×¤À¤¬¡¢¼Â¼Á¾å¤ÏÆÃÄêÉÊÌÜ¤Î¤ï¤¬¹ñ¤Ø¤Î¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ¾ÍÑÊª¹à½Ð¸ý´ÉÀ©¾òÎã¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹ÉÊÌÜÍ¢½Ð´ÉÍý¾òÎã¡Ë¡×¤Î±¿ÍÑºÙÂ§¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
½¾Á°¤È¤³¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉÊÌÜ¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¬À©¤ò¡¢¡ÖÆÃÄê¹ñ²È¡×¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸·³Ê²½¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´¤ª¤è¤ÓÈ¯Å¸Íø±×¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÀÆ°¤ò¤â¤Ã¤ÆÃø¤·¤¤ÉÔÍø±×¤òÍ¿¤¨¤¿¹ñ²È¡¦ÃÏ°è¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µö²Ä¿½ÀÁ¤Î¿³ºº´ð½à¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
³°Ì³¾Ê¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÃæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë·üÇ°¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÊÝ¼éÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏÀµÒ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡É¤¬²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡È³Ú´Ñ»ë¡É¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï°å»Õ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÄêÉÊÌÜ¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤«¤®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤È¤¯¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¹³¶ÝÌôÀ½Â¤¤Ë¤«¤«¤ë¿´Â¡Éô¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡×¤À¡£
¢£¡Ö¤Û¤Ü´°Á´¤Ë°ÍÂ¸¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ñÂÎÅªÉÊÌÜ¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜÂ¦¤Î·³»öÅª¥æ¡¼¥¶¡¼¤ª¤è¤Ó·³»öÍÑÅÓ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüËÜ¤Î·³»öÎÏ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤ÎºÇ½ª¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦ÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö·³»ö¡×¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤Ê¤¤¹³¶ÝÌô¤Î¸¶ºàÎÁ¤¬É¬¤º¤·¤â¤¹¤°¤Ë´ÉÍýÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀ¸Êª°å³ØÅªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃÅªÂå¼Õ»ºÊª¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¡×¤ò´ÉÍýÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êË¡Î§¾å¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë¡Ö²½³ØÊª¼Á¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡ÖÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡×¤À¤¬¡¢ÀèÊý¤Î²ò¼á¤Ç³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤â´ÉÍýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹³¶ÝÌô¤Ï´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎÌôºÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÌôºÞ¤ÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡×¤¬¤Û¤ÜÃæ¹ñ¤Ë´°Á´°ÍÂ¸¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤«¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤ºÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2019Ç¯¤Î¡Ö¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¸¶ÌôÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¡¢À½Â¤²áÄø¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë´Ä¶µ¬À©¶¯²½¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¹©¾ì¤¬Áà¶ÈÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¤Î¸¶Ìô¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¤³¤Î1¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¡µë¤¬´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¶¡µë¤ÎÌó6³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤¬À½ÉÊ²ó¼ý¤È¶¡µëÄä»ß¤òÈ¯É½¡£
°ìµ¤¤Ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹ñ»º¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤Î´Å¤µ
Á´¹ñ¤ÎÂçÉÂ±¡¤Ç¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤¼ê½Ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¤Ç»öÂ¤ê¤ë´¶À÷¾É¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ë¸ú¤¯¹³¶ÝºÞ¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÂÑÀ¶ÝÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¡Ê¢¨¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÌôºÞÁªÂò¤¬¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨É®¼ÔÃð¡§¹³¶ÝÌô¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¸ú¤¯¡Ê¶¯¤¤¡Ë¤â¤Î¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌôºÞ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÖºÇ½ªÊ¼´ï¡×¤Î¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤³¤ì¤é¤Ë¸ú¤«¤Ê¤¤ºÙ¶Ý¡ÊÂÑÀ¶Ý¡Ë¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï1Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³Ú´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢¹ñ»º¤Î¹³¶ÝÌô¤Î¸¶ÌôÀ½Â¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹³¶ÝÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹³¶ÝÌô¤Î¹ñ»º²½¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡×¡Ê7-ACA¤ä6-APA¡Ë¤òÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¡Ö¸¶Ìô¡×¤Ø¤È¹çÀ®¤¹¤ë¹©Äø¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Meiji Seika¥Õ¥¡¥ë¥Þ¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë6-APA¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤âºòÇ¯Ëö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤Ë¼«Á°¤Î¹³¶ÝÌôÀ½Â¤¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤éÈãÈ½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í·ÐºÑ°ÂÊÝ¾å¤â´¿·Þ¤¹¤Ù¤²÷µó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¹³¶ÝÌô¤â¹ñ»º¤Ç¤â¤¦ÏÅ¤¨¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡¢¤µ¤¢Ã¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ë¤¢¤¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ç¡Ö¥Í¥¸¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸
Æ±¼Ò¤¬¡Ö°ìµ¤ÄÌ´Ó¡×¤ÇÀ¸»º¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢6-APAÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¤À¡£
¤·¤«¤â¤ä¤Ã¤ÈºòÇ¯Ëö¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÀ½Â¤³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó·Ï¹³¶ÝÌô¤Î°ì´Ó¤·¤¿¹ñÆâ¶¡µëÂÎÀ©¡×¤Î³ÎÎ©¤Ï2028Ç¯¥á¥É¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºßÆüËÜ¤Ç¼ê½Ñ¤äÂ¿¤¯¤Î´¶À÷¾É¤ÇÈÆÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥Õ¥¡¥¾¥ê¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥»¥Õ¥§¥à·Ï¡×¹³¶ÝÌô¤À¡£
¥»¥Õ¥§¥à·Ï¤Ï¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó·Ï¤È¤ÏºÙ¶Ý¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¡×¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÎÌôºÞ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥»¥Õ¥§¥à·Ï¤ÎÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡Ê7-ACA¡Ë¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¹ñÆâ¤ÎÁ´¼ûÍ×¤òÏÅ¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤«¤é°ìµ¤ÄÌ´ÓÀ¸»º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¡×¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤ËÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹³¶ÝÌô¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ»º¥¨¥ó¥¸¥óÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿´Â¡Éô¤Ë»È¤¦¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¥Í¥¸¡×¤¬´°Á´¤ËÂ¾¹ñ°ÍÂ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÅù¤·¤¤¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÀ©ºÛ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹ñºÝÅªÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·º£²óÃæ¹ñ¤¬ÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿¾ûºÞ¤äÃí¼ÍºÞ¤È¤¤¤¦¡Ö°åÌôÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡¢²½³Ø¹çÀ®¤Î¡Ö¿´Â¡Éô¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÍÆ»Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÌÜÅª¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Ê¹©¶ÈÍÑ²½³ØÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¼Â¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿ÍÆ»ÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¡ÖÉÊÌÜ¡×¤òÌÀ¼¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
¤µ¤é¤Ë²á·ã¤Ë¤¹¤¹¤á¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤È¤«¤é¤á¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÁ÷¤ëÈ¯¹ÚÃæ´ÖÂÎ¤Ï¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¼«±ÒÂâ°÷¤Î³°½ý¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌôºÞÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹·³»öÍøÍÑ¤À¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¢¤¨¤ÆÉÊÌÜ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¼¨¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÌô¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤µ¤¸²Ã¸º°ì¤Ä¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á´¸¢¾¸°®¤ÎÀë¸À¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ»º¤Ç¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö·³»ö°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Î¤Ï¤º¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀäÂç¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æº¬µò¤Ê¤³Ú´ÑÏÀ¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈéÆù¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿³Ú´Ñ¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î´íµ¡¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿È¤ò¤ª¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢½èÊý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¹³¶ÝÌô¤¬¡Ö·çÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌô¶É¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ëÆü¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤ÆÍÁ³¤ª¤È¤º¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤¬¹ñ¤Î¹³¶ÝÌô¤ÎÍôÍÑ¤âÍ³¡¹¤·¤ÌäÂê¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¤Þ¤Ç½èÊý¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡ÖÀ¯¼£¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤ª¤È¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÃÇ¤¸¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î»öÌ³Êý¤É¤¦¤·¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂÐÏÃ¤âÌµÍý¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª·èÃÇ¡Ê¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µëÄä»ß¤â¤â¤Á¤í¤ó¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¬¡¢¹³¶ÝÌô¤Î¶¡µëÄä»ß¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤¿¤¤¤·¤ÆÂ¨¸úÅª¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê¡Ö·àÌô¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¼«¸ÊÅÔ¹ç¡×¤Ê¤É¤è¤ê¤â¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¤À¯¼£Åª·èÃÇ¡×¤ò¡¢ºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
----------
ÌÚÂ¼ ÃÎ¡Ê¤¤à¤é¡¦¤È¤â¡Ë
°å»Õ
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°å»Õ¡£Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø°å³ØÉôÎ×¾²¶µ¼ø¡£ºßÂð°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¡¢´Ç¼è¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢°å³ØÉôÀ¸¡¦¸¦½¤°å¤ÎÎ×¾²¶µ°é»ØÆ³¤Ë¤â½¾»ö¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢»þ»öÌäÂê¡¢À¯¼£ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¡£¿·Ê¹¡¦½µ´©»ï¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂç±ýÀ¸¤ÎºîË¡¡¡ºßÂð°å¤À¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¡ØÉÂµ¤¤Ï¼Ò²ñ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂçÎ®¹Ô¤Î¥ï¥±¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê°å»Õ ÌÚÂ¼ ÃÎ¡Ë