BMSG TRAINEE ¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー Vol.2¡§RYOMA¡ÖÊó¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¡¡¡ÈËÜÅö¤Îµï¾ì½ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿17ºÐ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢BMSG¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡£¤½¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬Â¿¤¯Â·¤Ã¤¿º£¤ÎBMSG TRAINEE¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¸¶ÀÐ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«――¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛBMSG TRAINEE¡¦RYOMA »£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢3·î18Æü¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØBMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ëBMSG TRAINEE 18Ì¾¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤â¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Ù¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡Âè2²óÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢RYOMA¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë´Ñ¤¿¡ØTHE FIRST¡Ù¤¬¡¢Èà¤ËBMSG¤¬¡È¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¡É¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤¿±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£BMSG¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ´¤ì¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤àRYOMA¤Ï¡¢º£²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡ÈRYOMA¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¡á¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«――¡£²º¤ä¤«¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢Èà¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿RYOMA¤Î»Ñ¤Ï¡¢È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥»¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤òÆ³¤¯¡¢¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤°»Ñ¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡£RYOMA¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë¡Ê²ÐÍËÆü¡¦ÌÚÍËÆü¹¹¿·Í½Äê¡¿Á´18²ó¡Ë
¢£Íò¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡¢¡ØTHE FIRST¡Ù¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶
――¤Þ¤º¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RYOMA¡§2008Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
――RYOMA¤µ¤ó¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¸Å¤¤µ²±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
RYOMA¡§ÊÝ°é±à¤ÇÍ§Ã£¤È¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÎÁà¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤ÆÂ¦Å¾¤Ç¥Üー¥ë¤òÈò¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¦Å¾¤Ç¤¤ë²¶¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥Ýー¥ÄËüÇ½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
RYOMA¡§ÂÎÁà¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿Æ°¿À·Ð¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÏ¸µ¤¬Ä¹Ìî¸©¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶õ¤ÃÏ¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
――ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤¤¤ë»þ¤ÎRYOMA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
RYOMA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é³ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤ËÊú¤¤¤¿¾Íè¤ÎÌ´¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
RYOMA¡§ºÇ½é¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Íò¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¼¡¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡ØTHE FIRST¡Ù¤ÇBE:FIRST¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼õ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢BMSG TRAINEE¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ØTHE FIRST¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
RYOMA¡§¤È¤Ë¤«¤¯Í£°ìÌµÆó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤«¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸²Î¤À¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤âBMSG¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤òËÜ³ÊÅª¤Ë½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡£
――¤½¤ì¤Þ¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
RYOMA¡§¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¡¢¹ç¾§Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È»²´Ñ¤Ç²ÊÌÜ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤À¤±²»³Ú¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¹ç¾§Éô¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤ÎÉô°÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê½÷»Ò¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÏËÍ¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤Ê·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÜ³ÊÅª¤ËBMSG TRAINEE¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
RYOMA¡§ºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹ç¾§¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÀÆÉ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤²Î¤¤Êý¤â¤À¤ó¤À¤óÄÏ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――BMSG TRAINEE¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢BMSG¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¡©
RYOMA¡§Æþ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÀ¸Ê¬¤Î±¿¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯²»³Ú¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÝÂê¶Ê¤ÎÈ¯É½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤ä¾å¼ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿»þ¤Î´ò¤·¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
RYOMA¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¿³ººÁ°¤äÎý½¬Ãæ¤â¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡ÄËÍ¡¢¤º¤Ã¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤«¡©
RYOMA¡§¥é¥Ã¥×¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥×¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇµÞ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤¾¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
RYOMA¡§ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Èâ¤¬¤Ò¤é¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤¬¡ËËÍ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡©
RYOMA¡§¿³ººÁ°Æü¤Ë»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÎý½¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢HAL¤¯¤ó¤ÈAOI¤¯¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Îý½¬¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£BE:FIRST¡¦RYUHEI¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÈSKY-HI¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿º£¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ
――¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
RYOMA¡§¤º¤Ã¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·ë¹½åÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤«¤é¡¢¥Îー¥È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤Î»þ´ü¤Ï²»³Ú¤âºî¶È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤ÎÊÉ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£0¤«100¤Ç¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï100%¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¹ÖÉ¾¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RYOMA¡§3¼¡¿³ºº¤ÇÍî¤Á¤¿»þ¤ËÆü¹â¡Ê¸÷·¼¡Ë¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬º£¤â¤¹¤´¤¯Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
RYOMA¡§¼«¿®¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦Íî¸å¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ïº£º¢¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤Î»þ´Ö¤â¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¶á¤Ï¡Ö²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
RYOMA¡§Îý½¬Ãæ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÜÈÖ¤Ç¤Ï°ì²óËº¤ì¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¡Ö¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ì¿´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
――¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
RYOMA¡§É½¸½ÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢²Î¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤À¤Ê¡×¤À¤±¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿»þ¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤È¤«µ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢É½¸½ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤â¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¶ñÂÎÅª¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
RYOMA¡§¼Â¤ÏËÍ¡¢RYUHEI¤µ¤ó¡ÊBE:FIRST¡Ë¤¬¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØTHE FIRST¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢RYUHEI¤µ¤ó¤Ïº£¤ÎËÍ¤è¤ê2ºÐÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢15ºÐ¤Ê¤Î¡©¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤â¤¦¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢RYUHEI¤µ¤ó¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤êÊý¤È¤«»ÅÁð°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¥ªー¥é¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤¦¤ó¤¦¤ó¡£RYUHEI¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RYOMA¡§¤½¤ì¤³¤½É½¸½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢RYUHEI¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤Ä¹Ê¸¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤«¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤ÏRYUHEI¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
――Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
RYOMA¡§¤¢¡ª¡¡¤¢¤È¤³¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¡Ê¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶ー¥º SPECIAL¡Ù¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÀï¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â1²óÌÜ¤ÏËÍ¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âRYUHEI¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2²óÌÜ¤ÏRYUHEI¤µ¤ó¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª
――ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RYOMA¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êBE:FIRST¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥ìー¥º¤ò¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä²Î¤¦¤À¤±¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
RYOMA¡§²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅØÎÏ¤·¤¿¤éÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊó¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐOK¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢º£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áÆî ÌÀÊâ¡Ë