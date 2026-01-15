ÆüËÜ³ô¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ò¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¡ÄŽ¢·ÐºÑºÇÍ¥ÀèŽ£¤Î¸øÌó¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤"ÆüËÜ¤È±Ñ¹ñ"¤ÎÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢£ÁíÁªµó¤ò¸«±Û¤·¤Æ±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£À¯¶É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼óÁê¤Î»ÑÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È·ÐºÑºÇÍ¥Àè¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¾å¤Î¸øÌó¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÌä¤¦À¼¤¬ÌîÅÞ¤«¤é¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï³ô²Á¤Î¾å¾º¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿°ìÊý¡¢±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤â¾å¾º¤·¤¿¡£±ß°Â¤Î²ÃÂ®¤ÏÊª²Á¤Î°ÂÄê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ï²È·×¤ä´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢±Ñ¹ñ¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÊÝ¼éÅÞ¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤¬Î¨¤¤¤ë±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë²þ³×ÅÞ¤Ë°ÈÂØ¤¨¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼çÍ×³ÕÎ½¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥Ê¥Ç¥£¥à¡¦¥¶¥Ï¥¦¥£¸µºâÌ³Áê¤¬¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤«¤é²þ³×ÅÞ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸µºâÌ³Áê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤òÍýÍ³¤ËÊÝ¼éÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Î¿¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
±Ñ¹ñÊüÁ÷¶¨²ñ¡ÊBBC¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤è¤ë¤È¡¢¥¶¥Ï¥¦¥£¸µºâÌ³Áê¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¸½¾õ¤¬¡È°Å¤¯´í¸±¡É¡Êdark and dangerous¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Ä¹°ú¤¯·ÐºÑÄãÌÂ¤äÆñÌ±ÌäÂê¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿È¯¸À¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀ§Àµ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Èµ±¤«¤·¤¤³×Ì¿¡É¡Êglorious revolution¡Ë¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤«¤é²þ³×ÅÞ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÊÝ¼éÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢Â¾¤Ë¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¸µÅÞÉûµÄÄ¹¤ä¥À¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¸µ±Æ¤ÎÏ«Æ¯¡¦Ç¯¶âÁê¤Ê¤É¤ÎÎ¥ÅÞ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£±ÑÀ¯¼£¤òÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Ì¾ÌçÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÊÝ¼éÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤«¤éÎ¥È¿¤·¤¿À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ç¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë²þ³×ÅÞ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êª²Á¹â¤Î¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«
³Î¤«¤Ë²þ³×ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ2029Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¼±¡¡Ê½îÌ±±¡¡Ë¤ÎÁíÁªµó¤Ï¾®Áªµó¶èÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢³ÆÁªµó¶èÆÈ¼«¤Î»ö¾ð¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬É¬¤º¤·¤â¸õÊä¼Ô¤ÎÅöÍî¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²þ³×ÅÞ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿À¯¼£²È¤é¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â±ÑÀ¯¼£¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÊÝ¼éÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²þ³×ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¸µ¼óÁê¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÝ¼éÅÞ¤ÎºÇ±¦ÇÉ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤È½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁØ¤¬¡¢²þ³×ÅÞ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤ò²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ñ¹ñ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÉÔËþ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯·ÐºÑÄãÌÂ¤À¡£·Êµ¤¤ÏÂÆ§¤ß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤Åµ·¿Åª¤Ê¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÈÂçÎ¦¡Ê¥æ¡¼¥í·÷¡Ë¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¿å½à¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯º¢¤«¤é±Ñ¹ñ¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
±Ñ¹ñ¤âÂçÎ¦¤â¡¢¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¥í¥·¥¢È¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢Êª²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ±Ñ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ËEUÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¦¶¡µë¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Í¢½ÐÆþ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ëEU¤È¤ÎËÇ°×¤¬EUÎ¥Ã¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÀÇ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¿ó¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬±Ñ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÂçÎ¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ²¡¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢»ê¶Ë¡¢ÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£EUÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤
±Ñ¹ñ¤ÏÄ¶²á¼ûÍ×¡¢Í¢ÆþÄ¶²á¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¤Ï¡¢2025Ç¯È¾¤Ð¤ÇÌ¾ÌÜGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î20¡óÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤º¡¢EUÎ¥Ã¦Ä¾Á°¤Î2019Ç¯º¢¤Î25¡ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥É¹â¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢Í¢Æþ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÂçÎ¦¡Ê¥æ¡¼¥í·÷¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¢Æþµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Ì¾ÌÜGDP¤Î10¡óÄøÅÙ¤«¤é9¡óÄøÅÙ¤È¡¢ÁÐÊý¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î´ËÏÂ¤ËÅØ¤á¤Æ¤â1³ä½Ì¾®¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Í¢Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿¶¡µë¤Î¼å¤µ¤¬¡¢¿¼¹ï¤ÊÊª²Á¹â¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Í¢Æþ¤Î¼å¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤ÎºÇ±¦ÇÉ¤ä²þ³×ÅÞ¤Î¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤é¤¬¼çÆ³¤·¤¿EUÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤ÈÎà»÷¤·¤¿¹½¿Þ
¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÐ½Ð¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢µ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¶¡µë¤ò»É·ã¤¹¤ë¡È¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¡ÉÏ©Àþ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·À¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤ëÏ«Æ¯ÅÞ¤Ï¡¢ºÐ½Ð¤òÁý¤ä¤·¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÈÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¡ÉÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÄêÃå¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ï«Æ¯ÅÞÀ¯¸¢¤ÏEU¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð2025Ç¯12·î¡¢±Ñ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¬2027Ç¯¤«¤éÎ±³Ø¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥×¥é¥¹¡×¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤ÎÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç±Ñ¹ñ¤ÈEU¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£´ØÀÇÆ±ÌÁ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤»¤º¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃ±°ì»Ô¾ì¤È¶¨Ä´¤·¡¢Í¢Æþ¤Î°ÂÄê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶¡µë¤Î°ÂÄê¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢²þ³×ÅÞ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯ÅÞ¤Î»ÑÀª¤òEUÎ¥Ã¦¤ÎÀ®²Ì¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¡£¤Ç¤ÏÊª²Á°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËºÐ½Ð¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¤·¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤âÅ¸³«¤·¤Ê¤¤¡£Ã»´üÅª¤Ë¹ñÌ±¤ËÄË¤ß¤ò¶¯¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
²þ³×ÅÞ¤äÊÝ¼éÅÞ¤ÎºÇ±¦ÇÉ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¼Ò²ñ¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÄºÉ´¶¤ò¡¢EUÎ¥Ã¦¤ÇÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤¬ÁêÍÆ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤æ¤¨¤Ë¤½¤Î¡ÈÍÉ¤êÌá¤·¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë²á·ã¤ÊÊý¸þ¤Ë±Ñ¹ñ¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤òÃÛ¤³¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½¿Þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÆüËÜ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÄÌ²ß°Â¡¦¶âÍø¹â¡Ä»Ô¾ì¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤Ç¤¢¤ê·Êµ¤¤ÎÄãÌÂ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¶¡µë¤Î»É·ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î»É·ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¼ûÍ×¤¬Ä¶²á¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ë¡£¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¤À¤í¤¦¤È¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¤À¤í¤¦¤È¡¢¼ûÍ×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤«¶¡µë¤ò»É·ã¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿Ê¤á¤ë¤«¤·¤«¡¢²ò·è¤Î½Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
·«¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¡µë¤ò»É·ã¤¹¤ë°Ê³°¤ËÌ¯Ìô¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢²þ³×ÅÞ¤Î¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤òÈò¤±¤Æ¡¢°ÜÌ±ÂÐºö¤Î¸·³Ê²½¤ò¶«¤Ó¡¢EU¤È¤Î´Ø·¸¤Î²þÁ±¤òÌÏº÷¤¹¤ëÏ«Æ¯ÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿²þ³×ÅÞ¤¬¹ñÀ¯¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤ÏÀµ¾ï²½¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤À¤±¤À¡£
ÏÃ¤òÆüËÜ¤ËÌá¤½¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ºâÀ¯¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ì¤ÐÊª»ö¤ÏÁ´¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î´í¤¦¤µ¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤ÏÄÌ²ß°Â¤È¶âÍø¹â¤Ç·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤º¡¢¤à¤·¤í¸½¼Â¤ÎÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿´í¤¦¤¤±¿±Ä¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÀ¯¶É¤ÎÁûÆ°¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
ÁíÍý¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤ÐÃ±ÆÈ¤ÇÍ¿ÅÞ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÁíÍý¤Î»Ù»ýÎ¨¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÏ¢Æ°¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Í½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ê¤É¡¢ÁíÍý¤¬·Ç¤²¤ë¡È·ÐºÑºÇÍ¥Àè¡É¤Î¸øÌó¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤â±Ñ¹ñ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÀ¯¼£¤¬·ÐºÑ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÂÍý¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ê´ó¹Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÁÈ¿¥¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡Ë
ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢06Ç¯Æ±Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ÉÍ¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢12Ç¯»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á&¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Æþ¼Ò¡£¸½ºß¡¢Ä´ººÉô¤Ë¤Æ²¤½£·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÃ´Åö¡£
¡Ê»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° Ä´ººÉô ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ÅÚÅÄ ÍÛ²ð¡Ë