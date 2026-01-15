¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡Û ChatGPT¤ÈNotebookLM ¤Ç¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¤¡×´ë¶È¸¦µæ¤ò¼Â¸½
¡ÖChatGPT¡×¤È¡ÖNotebookLM¡×¤Ç¡¢ ¾ðÊó²áÂ¿»þÂå¤Î´ë¶È¸¦µæ¤ò¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¤¡×¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë ¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCTO¡¦·§ß·½¨Æ»¤¬²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ ¡ÖAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡× ¡£
¡ÊÏ¢ºÜÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
Ê¸¡§ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò CTO ·§ß·½¨Æ»
¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þÂå¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ë
2022Ç¯11·î¤ËChatGPT¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¡£¤¤¤Þ¤äÀ¸À®AI¤Ï¡¢´ë²è¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇÈ¤Ï¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¡×¤È¡Ö»þ´ÖÉÔÂ¡×¤Ç¤¹¡£µá¿ÍÉ¼¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¢¥Ë¥åー¥¹¡¢SNS¡¢¸ý¥³¥ß¡Ä¡Ä¤É¤ì¤âÍ±×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÀ°Íý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´ë¶È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÎÉ¤µ¤½¤¦¡¦°¤½¤¦¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó²áÂ¿¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸À®AI¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»×¹Í¤ÎÊä½õÎØ¡×¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ChatGPT¤ÈNotebookLM¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¸¦µæ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¡¢¤·¤«¤â¿¼¤¯¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ChatGPT³èÍÑ½Ñ¡§µá¿ÍÉ¼¤ò¡ÖÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤6¤Ä¤Î´ÑÅÀ¡×¤Ç½Ö»þ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë
Å¾¿¦³èÆ°¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·µá¿ÍÉ¼¤Ë¤Ï¶È³¦ÆÃÍ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇChatGPT¤ò¡Ö´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¹©Äø¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤«¤éµá¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£AI¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦¼ï¤´¤È¤Ë¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Úー¥¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ãµá¿ÍÉ¼¤ÎÎã¡ä
µá¿ÍÉ¼¤ÎËÜÊ¸¤òChatGPT¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê¥³¥Ô¥Ú²Ä¡Ë
´ÑÅÀ¡§①»Å»öÆâÍÆ¤Î³Ë¿´ ②É¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë ③É¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ®²Ì ④Æ¯¤Êý¤ÎÆÃÄ§ ⑤³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÅÀ ⑥Â¾¤Î¾ðÊó¸»¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¾ðÊó
ChatGPT¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤ÐÍ×ÅÀ¤ò¿ôÉ´»ú¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Îµá¿ÍÉ¼¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¿ô¼ÒÊ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþÎÏ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê·ÐÎò¤Ç¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤É¤Î´ë¶È¤¬¼«Ê¬¤Î»Ö¸þ¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
AI¤ËÆÉ¤ß²ò¤«¤»¤ëºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·Á¼°Åª¤Ê¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤òµ¡³£¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È ¤Ç¤¹¡£µá¿ÍÉ¼¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NotebookLM³èÍÑ½Ñ①¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î´ë¶È¸¦µæAI¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
µá¿ÍÉ¼¤òÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Google¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸AI¤ÎNotebookLM¤Ç¤¹¡£
NotebookLM¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»ñÎÁ¤äURL¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¡Ö´ë¶È¸¦µæ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ÆNotebookLM¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤Ç¤Ï ¡Ö¥½ー¥¹¤òÄÉ²Ã¡× ¤«¤éURL¤äPDF¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥½ー¥¹¤òÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆAI¤Ë¼«Æ°¼ý½¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢»÷¤¿´ë¶È¤Î¾ðÊó¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤ºÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
AI¤ËÃµ¤µ¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢
①»ñÎÁ¤òÃµ¤¹ÌÜÅª¡ÊÎã¡§Å¾¿¦¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ë
②ÂÐ¾Ý´ë¶ÈÌ¾
③µá¤á¤ë»ñÎÁÆâÍÆ¡ÊºÎÍÑ¥Úー¥¸¡¢¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢IR»ñÎÁ¤Ê¤É¡Ë
¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿NotebookLM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»ö¶È¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢°úÍÑ¸µ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤¬¡Ö¹ÈÏ°Ï¤Î¾ðÊó¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëAI¡×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢NotebookLM¤Ï¡Ö ÁªÂò¤·¤¿¾ðÊó¤Î¤ß¤ÇÅú¤¨¤ëAI¡×¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¥¹çA¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿»ñÎÁÆ±»Î¤òÈæ³Ó¤·¡¢»ö¶È¹½Â¤¤ä¸ÜµÒÁØ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ ¡ÖÄ´¤Ù¤ë¢ªÀ°Íý¤¹¤ë¢ªÈæ¤Ù¤ë¡× ¤È¤¤¤¦´ë¶È¸¦µæ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆAI¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï¼ÁÌä¤òÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À°ÍýºÑ¤ß¤Î¾ðÊó¤ò¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÌÂ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
NotebookLM³èÍÑ½Ñ②´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤òAI¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë
´ë¶È¸¦µæ¤ÎºÇ½ªÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤âAI¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤Ç¼ý½¸¤·¤¿ºÎÍÑ¾ðÊó¤òChatGPT¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¤³¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê¥³¥Ô¥Ú²Ä¡Ë
½ÐÎÏ¡§①¹ÔÆ°ÆÃÀ ②²ÁÃÍ´Ñ ③¥¹¥¥ë·¹¸þ ④¾ÝÄ§Åª¤Ê¼Ò°÷¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëIT´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤òÊ£¿ô¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢
ChatGPT¤Ï¡Ö¼«ÁöÎÏ¡×¡Ö¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡×¡Ö¥Áー¥à±Û¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌ¥ー¥ïー¥É¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î ¡ÖÊ¸²½Åª¥³ー¥É¡× ¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢
A¼Ò¤Ï¡ÖÄ©Àï¡¦¥¹¥Ôー¥É·¿¡×¡¢B¼Ò¤Ï¡Ö¶¨Ä´¡¦²þÁ±·¿¡×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³Ó¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤Ë¶á¤¤Ê¸²½¥³ー¥É¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢±þÊçÀèÁª¤Ó¤ÎÀºÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¡û¡ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÎÌÉ¾²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¼Ò°÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤É¡ÖÄêÀÅª¤Ê·¹¸þ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä´ë¶È¥Ö¥í¥°¤Ê¤É´¶¾ð¤¬É½¤ì¤ëÊ¸¾Ï¤«¤é¡¢
AI¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¹½Â¤¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤È¼«Î§¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Áー¥à¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¡×¡Ö²þÁ±¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢°ÂÄê¤È¶¨Ä´¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤ä¼«¸ÊPR¤Ë¤â°ì´ÓÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ò¡Ö¶À¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ´ë¶È¸¦µæ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é¡Ö¼«¸ÊÍý²ò¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§AI¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×´ë¶È¸¦µæ¤ò
¤«¤Ä¤Æ¤Î´ë¶È¸¦µæ¤Ï¡¢¥Îー¥È¤Ë¾ðÊó¤ò½ñ¤¼Ì¤·¡¢¿Í¤Å¤Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¡Öº¬µ¤¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢AI¤¬¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊóÀ°Íý¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ò»È¤¨¤Ðµá¿ÍÉ¼¤ò½Ö»þ¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
NotebookLM¤ò»È¤¨¤Ð´ë¶È¹½Â¤¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆAI¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Íºà¤ÎÆÃÄ§¤äÊ¸²½Åª·¹¸þ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
AI¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢»×¹Í¤òÂ®¤á¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¹Í»¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÍý²ò¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢
AI¤ò¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸¦µæ¤ò¡Ö¸ÉÆÈ¤Êºî¶È¡×¤«¤é¡ÖAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Ø¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï ANYCOLOR ¤Ç¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£2020Ç¯¡¢¹ÓÌÚ¸ÆóÏº¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤òÁÏ¶È¤·CTO¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó AI ³Ø¹»¤Î CTO ¤È¤·¤ÆÀ¸À® AI ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶È³¦¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¡ØChatGPT¤È³Ø¤ÖPythonÆþÌç¡Ù¤ÏAmazon¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µ»½Ñ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡ØËÙ¹¾µ®Ê¸¤ÎChatGPTÂçÁ´¡Ù¤âÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡£