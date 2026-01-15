USJ¡ÖÇ¤Å·Æ²¥¨¥ê¥¢¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç5¼þÇ¯¡ª¡¡¥è¥Ã¥·¡¼ÅÐ¾ì¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼³«ºÅ
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«¶È5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ËÊ»¤»¡¢Æ±Æü¤«¤é2027Ç¯1·î11Æü ¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò³«ºÅ¡£Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÁ´¿È¤Ç¥¢¥½¥Ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é°ìÃ×ÃÄ·ë¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ê¤ó¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×Æþ¸ý¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì
¢£¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢2021Ç¯3·î18Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡£2024Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þ¤Ç½Ëº×´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ë¥¥Î¥Ô¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¥è¥Ã¥·¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ±é½Ð¤âÅÐ¾ì¡£¥±¡¼¥¤Î»Å¾å¤²¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¥Î¥³²¦¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊC¡ËNintendo
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë Universal Studios ¡õ Amblin Entertainment
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë 2026 Universal Studios¡¥ All rights reserved¡¥
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×Æþ¸ý¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì
¢£¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó³«¶È5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤¬¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þ¤Ç½Ëº×´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ë¥¥Î¥Ô¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢5¼þÇ¯¸ÂÄê¤Ç¥è¥Ã¥·¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥¥Î¥³²¦¹ñ¤ÇÂçËÁ¸±¡ª ¤ï¤¯¤ï¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ±é½Ð¤âÅÐ¾ì¡£¥±¡¼¥¤Î»Å¾å¤²¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¥Î¥³²¦¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¡¢¥è¥Ã¥·¡¼¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊC¡ËNintendo
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë Universal Studios ¡õ Amblin Entertainment
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë 2026 Universal Studios¡¥ All rights reserved¡¥