Ç¼¼ÖÂÔ¤Á¿ôÇ¯¡©¤Î¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Ä¤¤¤Ë¼õÃíºÆ³«¡ª Ç¼¼ÖÊý¼°¡ÈÃêÁª¡É¤Ë 1¤«·î¸ÂÄê¤Ç¼õÉÕ
¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¼õÃíºÆ³«¤Ø
¥¹¥º¥¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Î¼õÃí¤ò2026Ç¯1·î30Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡ª¡Û ¤³¤ì¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥ÉÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î5¥É¥¢ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÆüËÜÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä5ËüÂæ¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼´ü¤Ï¿ôÇ¯¤ËµÚ¤Ö¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õÃíºÆ³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¼¼Ö½ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ß½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃêÁª¡×¤Ç·èÄê¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î30Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î1¤«·î¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥º¥ÈÎÇäÅ¹¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£±þÊç¤Ï¤Ò¤È¤ê1²ó¡¦1Âæ¸Â¤ê¤Ç¡¢Ê£¿ôÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î½ÅÊ£±þÊç¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¼õÃíºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¼¼Ö¤òÂÔ¤Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£