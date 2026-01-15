Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò´Þ¤àÀèÈ¯¿Ø¤¬¥Ûー¥¯¥¹Àï¤Ç²÷µÏ¿
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Î¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤ò141－116¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨22.2¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê8¡¿36¡Ë¤ÎÀäÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤À¤¬¡¢¥Ûー¥¯¥¹Àï¤ÇÉüÄ´¡£À®¸ùÎ¨55.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê19¡¿34¡Ë¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó2ÈÖÌÜ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç²÷¾¡¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¤Ï¡¢2Ï¢Àï¤Î2ÆüÌÜ¤Ëº£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î31ÆÀÅÀ¤Ë9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È¤È¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬27ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤¬17ÆÀÅÀ18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¤¬17ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤¬16ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¤¬10ÆÀÅÀ¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á7ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Â¼ÎÝ¤¬7ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿5Áª¼ê¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥¨¥¤¥È¥ó¡¢¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¡¢¥¹¥Þー¥È¡Ë¤Ï¡¢·×108ÆÀÅÀ¡¢41¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢30¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù12ËÜ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨60.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê36¡¿60¡Ë¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¡ØOptaSTATS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤¬100ÆÀÅÀ¡¢40¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢30¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù10ËÜ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨60.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬NBA»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ25ÆÀÅÀ¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É°Ê¾å¤ò¥Þー¥¯¡£¤³¤ì¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤È¥¨¥ë¥¸¥ó¡¦¥Ù¥¤¥éー°ÊÍè¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥¤¥ó¤òÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾å2ÁÈÌÜ¤Î¥Ç¥å¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥¯¥¹Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹5°Ì¤Î24¾¡14ÇÔ¡£¼¡Àï¤Ï16Æü¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ûー¥¯¥¹ÂÐ¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª