¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬²ÄÇ½¤ÊUSB¥«ー¥É¥êー¥Àー¡¡SD¡¿microSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢CF¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«ー¥É¥êー¥Àー¡ÖMR3-C30BK¡×¤ò1·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ºòº£¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCF¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡ËÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¥êー¥Àー¡£UHS-Iµ¬³Ê¡ÊºÇÂç104MB/ÉÃ¡Ë¤ÎSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ÈmicroSD¥á¥â¥êー¥«ー¥ÉÍÑ¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤ë¡£CFÍÑ¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏType I¡ÊºÇÂç167MB/ÉÃ¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£
ÀÜÂ³Ã¼»Ò¤Ë¤ÏUSB Type-A¡ÊUSB 3.2 Gen1/5Gbps¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÌó50cm¤ÎÄ¾ÉÕ¤±»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Í¥¯¥¿ー»ÅÍÍ¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥êー¥à¡Ë¡§USB Type-A¡ÊUSB 3.2 Gen 1/5Gbps¡¢USB 2.0¡¢USB 1.1¡Ë ºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ¡§104MB/ÉÃ¡ÊSD/microSD¥«ー¥É¡Ë¡¢167MB/ÉÃ¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë ÂÐ±þOS¡§Windows 11/10¡¢macOS Tahoe 26 ¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¡§Ìó50cm¡Ê¥³¥Í¥¯¥¿ー´Þ¤Þ¤º¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó89¡ß28¡ß15mm ½ÅÎÌ¡§Ìó52g ²Á³Ê¡§3,355±ß