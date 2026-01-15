¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¥³¥é¥Ü¡ªBLACKPINK¥¸¥¹¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ßËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡ªÈþµÓ¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¤ªÃÄ»Ò»Ñ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¤Ë¥³¥é¥Ü¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¥¥Æ¥£¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ÎBLACKPINK¥¸¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤«¤é¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¹①～④
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¤¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¶õ´Ö¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥Æ¥£¤Ø¤Î°¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯É½ÌÀ¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¸¥¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î°¦¤¬¼Â¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎKREAM ÅÍ»³¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ1·î14Æü¤è¤ê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥¹¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¡¢Á°È±¤ò¾å¤²¤¿¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡¢¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¹õ¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ìー¥¹¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¹¤é¤ê¤ÈÄ¹¤¤µÓ¤Ç¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥¥Æ¥£¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢¥¥Æ¥£¤ËÏÓ¤òÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¤ê¤È¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥å¥·¥å¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤Î¼Ì¿¿¤âÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¥¥Æ¥£¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿²ÖÂ«¡Ê13～16ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥¸¥¹¤È¥¥Æ¥£¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥È¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÆÃÀ½2ÃÊ¥±ー¥¡Ê18～20ËçÌÜ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¸¥¹¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥Æ¥£¡ß¥¸¥¹¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥°¥Ã¥ºÁ´¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¡Ä¡×¡Ö¥¥Æ¥£¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¼ê·Ò¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Íµã¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£