ÂæÏÑ¡½ÀÐ³À¹ÒÏ©¡¡Á¥¼¼¹©»ö½ª¤ï¤é¤º¡¡ÃÙ¤¯¤È¤âÍè·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë½¢¹Ò¤«
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËËÌÉô¡¦´ðÎ´¤È²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î½¢¹Ò¤ò½ä¤ê¡¢ÂæÏÑÂ¦¤Î»ö¶È¼Ô¡¢¥ï¥´¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ê²Ú²¬½¸ÃÄ¡Ë¤Î¹¿°ê¹ÒÁí·ÐÍý¡Ê¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á¥¼¼¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢½¢¹Ò»þ´ü¤Ï1·îËö¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âµìÀµ·î¡Êº£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡ËÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÅö½é¡¢ºòÇ¯9·î¤Î½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ä´ü¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¿Áí·ÐÍý¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÀ°È÷¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢Á¥¼¼¤Î¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´°À®¸å¤â¸¡ºº¤äÅÀ¸¡¡¢»î¸³¹Ò¹Ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾èÁ¥·ô¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¢¹Ò¤Î2½µ´ÖÁ°¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ËÈÎÇä¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
±¿ÄÂ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â°Â¤¤ÂçÉô²°¤Ï¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬1¿ÍÅö¤¿¤êÊÒÆ»2800ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1Ëü4000±ß¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é26Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ï´×»¶´ü¤À¤È¤·¤ÆÆ±2000¸µ¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£´×»¶´ü¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¿Áí·ÐÍý¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÅö½é¡¢ºòÇ¯9·î¤Î½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ä´ü¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¿Áí·ÐÍý¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÀ°È÷¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢Á¥¼¼¤Î¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´°À®¸å¤â¸¡ºº¤äÅÀ¸¡¡¢»î¸³¹Ò¹Ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
±¿ÄÂ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â°Â¤¤ÂçÉô²°¤Ï¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬1¿ÍÅö¤¿¤êÊÒÆ»2800ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1Ëü4000±ß¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é26Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ï´×»¶´ü¤À¤È¤·¤ÆÆ±2000¸µ¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£´×»¶´ü¤Î´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¿Áí·ÐÍý¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë