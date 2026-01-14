ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤¬Billboard JAPANÄÌ»»14½µÌÜ¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¡ª¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¤Ï17Ï¢ÇÆÃ£À®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎBillboard JAPANÁí¹ç¥Á¥ãー¥È¡ÖHot100¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ»»14½µÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢17Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤µ¤èー¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤â¼«¿È9ºîÌÜ¤Î100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®
Billboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÖJAPAN Hot 100¡× (2026Ç¯1·î14Æü¸ø³«)¤Ë¤ª¤¤¤Æ13,393¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖÄÌ»»14½µ¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¡×¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¸ø³«¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÖStreaming Songs¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°½µÈæ124¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î15,816,059²óºÆÀ¸¤Ç¡Ö17½µÏ¢Â³1°Ì¡×¡£¥¢¥Ë¥á¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÖHot Animation¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö17½µÏ¢Â³1°Ì¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2026Ç¯1·î19ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö17½µÏ¢Â³1°Ì¡×¤òµÏ¿¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³£±°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1·î19ÆüÉÕ) ¤È¡¢Billboard JAPAN²»³Ú¥Á¥ãー¥È¡Ê1·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ó°Ì5´§¡¢¤¦¤Á3´§¤Ï¡Ö17½µÏ¢Â³1°Ì¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÏ¢Â³¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤èー¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤¬¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È9ºîÌÜ¤Î100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤Î¡Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®ºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¤Ï¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.26 ON SALE
ANALOG¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢¨Í¢ÆþÈ×¤ÎÆÃÀ¾å¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢Á÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤¬¿ô¤«·îÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://chainsawman.dog/movie_reze/
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/