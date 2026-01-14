¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤ò¼´¤ËÄ´À°¤«¡¡2·î²¼½Ü¤ËÄ®Ä¹Áª¤ò¹µ¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö¿¦°÷¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¡Ä¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢1·î23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤ò¼´¤ËÄ´À°¤«¡¡2·î²¼½Ü¤ËÄ®Ä¹Áª¤ò¹µ¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö¿¦°÷¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¡Ä¡×
·§ËÜ¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®Â¼¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî´ØÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ Åè±Ê·ò°ì ½ñµÄ¹¡ÖÁªµó¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¦°÷¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¡×
ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2·î22Æü¤ËÄ®Ä¹Áªµó¤ÈÄ®µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢Æî´ØÄ®¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£
JNN¤Î¼èºà¤Ç¤Ï²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æî´ØÄ®¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤Î2½µ´Ö¸å¤Ëº£ÅÙ¤ÏÄ®Ä¹Áª¤ÈÄ®µÄÁª¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî´ØÄ®¤ÎÁª´É¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¡¢Î®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼½ê¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢8Æü¤ÏÌò¾ì¼þÊÕ¤Ç»öÌ³ÍÑ¤¤¤¹¤ò»È¤Ã¤¿¥ìー¥¹¡Ö¤¤¤¹ー1¡Ê¥ï¥ó¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áªµó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿¦°÷¤Î³ÎÊÝ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¤¤¹-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÁªµó¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²ÄÇ½¡©
Åè±Ê½ñµÄ¹¡Ö¸½ºß¤ÎÂÖÀª¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¿¦°÷¤ÎÊý¡¢¿¦°÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½»Ì±¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¦°÷¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×
