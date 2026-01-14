¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÙÉã¿Æ¤ÏÃ¯¡©2036Ç¯¤«¤éÍè¤¿ñ¥ÂÀ¤¬Ãµ¤¹¡Ö¤Þ¡¼¤¯¤ó¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬¹Í»¡¡Ö¤Þ¡¼ÀèÀ¸¤Ï°ã¤¦¡©¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¸Æ¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©¡×
TBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤·¤ó¡×¤ÈÆÉ¤à¤¬¼Â¤Ï¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡©
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬2036Ç¯¤«¤éÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¡¼¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉã¿Æ¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¡¼¤¯¤ó¡×¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£SNS¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤ò¿äÍý¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ù¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡£
Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤Î¸µ¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Êì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼1·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Ãù¶â¤Ê¤·¡¢Èà»á¤Ê¤·¤Î³³¤Ã¤×¤Á¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¡£
ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦µÈÂô¾À¸¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤ËÆ´¤ì¤ë¸åÇÚÇÐÍ¥¤ÎÌðÌî¿¿¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃÄ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍîÁªÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï¤Õ¤È¡¢º£¤¬Ì´¤ÎÄü¤á»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤ª¤¦¤È¡¢Ì¤Íè¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÈÕ¼à¤ò»Ï¤á¤¿¡Ä¡Ä¤½¤Î»þ¡ª
ÍëÌÄ¤È·ã¤·¤¤Á®¸÷¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤ÀÌ¤Íè¤ÎÁ°¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢2036Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿Ì¤Íè¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤È¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¡£
Îø¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ°ìÂÎ¡ª¡©
¸ÍÏÇ¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿Â©»Ò¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÊÝ°é»Î¤Î¾¾²¬Í¥ÂÀ¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤â¡£
Ì¤Íè¤Èñ¥ÂÀ¤Î¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡ÉÃµ¤·¡£ÇÈÍð¤ÎÆü¡¹¤¬º£¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡Ö¤Þ¡×¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ì¤Íè¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤Þ¡¼¤¯¤ó¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ñ¥ÂÀ¡£
Ì¤Íè¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¡Ö¤Þ¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢·àÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦µÈÂô¾À¸¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÊÝ°é»Î¡¦¾¾²¬Í¥ÂÀ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿ñ¥ÂÀ¤¬ÊÝ°é»Î¤Î¾¾²¬Í¥ÂÀ¤ò¡Ø¤Þ¡¼ÀèÀ¸¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¡¼¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¸µ¥«¥ì¤ÎµÈÂô¾À¸¤¬ÍÎÏ¤À¤±¤É¡¢ñ¥ÂÀ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é°ã¤¦¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¿äÂ¬¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Þ¡¼¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤Î¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¼Â¤ÏÌ¤Íè¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¡¦ÅÄÃæÀµÏÂ¡Ê¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¡¼ÀèÀ¸¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£