街に映える精悍な一台

トヨタを代表するモデルであり、ハイブリッドカーの代名詞ともいえる「プリウス」は、初代が1997年12月に登場してから約30年が経ちました。

2022年12月にフルモデルチェンジされた現行の5代目モデルは、2025年7月に初の一部改良を受けています。この改良と同時に、新たな特別仕様車「G“Night Shade”」（以下、ナイトシェード）が設定されました。

「21世紀に間に合いました」というキャッチフレーズで、初の量産型ハイブリッド乗用車としてデビューした初代ですが、当時はまだ「ハイブリッドカー」という言葉が浸透していませんでした。

その後、2003年の2代目、2009年の3代目、2015年の4代目とモデルチェンジを重ねるごとに好評を博し、ハイブリッドカーの裾野を大きく広げました。

そして2022年12月に登場した5代目は、「一目惚れするデザイン」と「とりこにさせる走り」を兼ね備え、内外装だけでなく動力性能もスポーティに進化しています。

パワートレインは1.8リッターと2リッターのHEV（ハイブリッド）モデルのほか、システム最高出力231馬力を誇る高性能なPHEV（プラグインハイブリッド）モデルもラインナップされています。

燃費性能も進化しており、WLTCモードで1.8リッター HEVが32.6km／L、2リッター HEVが31.5km／L、2リッター PHEVが30.1km／Lという優れた数値を実現しています。

2025年7月に実施された一部改良では、装備の充実が図られました。

最上級の「Z」グレードにはデジタルインナーミラー・ドライブレコーダー（前後）や12.3インチディスプレイオーディオPlus（コネクティッドナビ対応）が標準装備となり、廉価モデルの「X」グレードを除く全グレードで、ETC2.0が標準化されています。

プリウスの車両本体価格は276万9800円から460万8900円（いずれも税込み）です。

この一部改良と同じタイミングで追加されたのが、特別仕様車「ナイトシェード」です。

これは2025年6月に発売された「ハリアー」の特別仕様車に続く第2弾で、北米市場で販売されている「Nightshade Edition」の日本版ともいえる位置づけです。

ベースとなっているのはPHEVの中級モデル「G」グレードで、その名の通り内外装を黒基調で統一しているのが特徴です。

外装では、フロントロアグリルやリアバンパーロア、アウトサイドドアハンドルなどがグロスブラックで仕上げられています。さらに、センターピラーガーニッシュやホイールアーチモールティング、専用の19インチアルミホイールもブラックとなり、引き締まった印象を与えます。

トヨタマークや「PRIUS」「PHEV」のエンブレムまでブラックで統一するこだわりようです。

インテリアも、インパネにブラック加飾が施され、シート表皮には専用ストライプがあしらわれるなど、高級感のある仕立てとなっています。

ボディカラーはマスタード、アティチュードブラックマイカ、アッシュ、そしてメーカーオプション（3万3000円）のプラチナホワイトパールマイカの4色が選択可能です。

プリウス ナイトシェードの車両本体価格（消費税込）は394万7300円です。

現行型プリウスは、優れた燃費性能に加えてスタイリッシュなデザインが多くのユーザーから支持されています。

今回紹介した「ナイトシェード」は、黒を基調としたコーディネートによってそのスポーティな魅力をさらに際立たせ、プリウスの新たな一面を見せてくれるモデルといえるでしょう。