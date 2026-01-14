¤À¤«¤é75ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤Ž¤Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÆÁÀî²È¹¯¤ÎÄ¹¼÷¤òÌóÂ«¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾Á°
¢£µýÇ¯75ºÐ¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿
¡Ö¿¥ÅÄ¤¬¤Ä¤¡¡±©¼Æ¤¬¤³¤Í¤·Å·²¼Ìß¡¡ºÂ¤ê¤·¤Þ¤Þ¤Ë¡¡¿©¤Õ¤ÏÆÁÀî¡×
¤³¤Îºî¼ÔÉÔÌÀ¤Î¶¸²Î¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡ÖÄ¹À¸¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÆÀ¤ò¤·¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬Å·²¼ÉÛÉð¤òëð¤Ã¤Æ¹äÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢º£Àî¡¢ÉðÅÄ¤Ê¤É¤Î¶¯Å¨¤òÅÝ¤·¡¢Èæ±Ã»³¤ä°ì¸þ½¡¤Ê¤É¤ÎÆñÅ¨¤ÈÀï¤Ã¤ÆÃÏ¤Ê¤é¤·¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÀ×¤ò¼õ¤±¤¿½¨µÈ¤¬´ØÅì¤ä¶å½£¤òÊ¿Äê¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Åý°ì¤·¤¿Å·²¼¤ò¡¢Ä¹À¸¤¤ò¤·¤¿²È¹¯¤¬¤¹¤ë¤ê¤È¤«¤¹¤á¼è¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¡£
Åö¤ÎÆÁÀîËëÉÜ¼«¿È¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Î¶¸²Î¤Ïºî¼ÔÉÔÌÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤âÌµ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤ò¥â¥Æ¥£¡¼¥Õ¤Ë¡ÖÆ»³°Éð¼Ô¡¡¸æÂå¤Î¼ãÌß¡×¡Ê²Å±Ê2¡¦1849Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¤¤¿²ÎÀîË§¸×¤Ï¡¢ÈÇ¸µ¤È¶¦¤Ë¼êº¿50Æü¤È¤¤¤¦¼Â·º¤ò¼õ¤±¡¢ÈÇÌÚ¤â¾Æ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅöËëÉÜ¤Î³«ÁÄ¤òÃã²½¤·¤¿ºá¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤Ï¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤È¡¢²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢µýÇ¯49ºÐ¡£
Ë¿Ã½¨µÈ¡¢µýÇ¯62ºÐ¡£
ÆÁÀî²È¹¯¡¢µýÇ¯75ºÐ¡Ä¡Ä
Åö»þ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤«¤é¤¹¤ë¤È²È¹¯¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹À¸¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÄ¹À¸¤¤ÇÆÀ¤ò¤·¤¿¤Ê¤¢¡×¤È»×¤ï¤·¤à¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£½¨µÈ¤âÅö»þ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄ¹À¸¤¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Ï»õ¤âÈ´¤±Íî¤Á¡¢¿çÌ²¾ã³²¤äÈï³²ÌÑÁÛ¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¼º¶Ø¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹¤Ê¤É¤À¤¤¤ÖæÎâñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£±ù¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿½¨¼¡°ì²È¤ò³§»¦¤·¤Ë¤·¡¢¸ØÂçÌÑÁÛ¤òÊú¤¤¤ÆÄ«Á¯¤Ë½ÐÊ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢Ï·ÌØ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¡¢Ì¡Á³¤ÈÄ¹À¸¤¤ò¤·¤ÆÆÀ¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Ï¡¢²È¹¯¤¬²Ä°¥ÁÛ¤À¡£
²È¹¯¤Ï¡¢ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢Ä¹À¸¤¤È¤¤¤¦¼î¶Ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¢£¼ñÌ£¤ÏÌô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¦¸æ°å»Õ²È¹¯
¿®Ä¹¤ÎÁêËÐ¡¢Ç½¡¢ÃãÆ»¶ñ¼ý½¸¡¢½¨µÈ¤Î·úÊªÆ»³Ú¤äÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢½ñÀÒ¤äÂë¼í¤Ê¤É¼ÂÄ¾ÓÏ¹¥¤Î²È¹¯¤¬¡¢¡ÖÌôºî¤ê¡×¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤âµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤Ë°ä¤ë¡ØÏÂºÞ¶ÉÊý¡Ù¤Ï¡¢Ê¥¸»¤ÏËÌÁ×»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤Ë»ê¤ë¸ÅÅµÅª°åÌô½èÊý½¸¤Ç¡¢²È¹¯¤Ï¤³¤Î½ñ¤òÀï¾ì¤Ë¤â·È¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉëÞ¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢1578Ç¯¤ËÌÀ¤ÎÍû»þÄÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ»¤á¤é¤ì¤¿¡ØËÜÁð¹ËÌÜ¡Ù¤âÆþ¼ê¤·¡¢³¤³°¤Ê¤É¤«¤éÄÁ´ñ¤ÊÅþÍèÊª¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤ì¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ°å»Õ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ÈÌô³Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¼¿Í¤Ï¤À¤·¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÆîÈÚÁ¥¤è¤ê¡¢°ì¼Ü¤Û¤É¤ÎÇö¤¤ÀÐ¤Ç¡¢Â¦¤¬Çð¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¡£²È¹¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤Ë¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤È¿Ö¤Í¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤ë¼Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°ì¿Í¡¢µÈÅÄ°Õ°Â¤À¤±¤¬¡¢¡Öàõàï¤Î²Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸å¤Ë¡ØËÜÁð¹ËÌÜ¡Ù¤ò¸¡ÅÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢°Õ°Â¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡½¡½¤È¡Ø½ÙÉÜµ¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Éð¾¤Î°ïÏÃ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¡¢²È¹¯¤Î¹Ô¾õµ¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤½¤ÎÆ»¤ËÏÇÅ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Î¸å¤Ï±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ²È¹¯¤Ï¡¢¿æÈÓ¤Ç¤¤º¤ËÀ¸ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¾Ê¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ô»þ´Ö¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉÛ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÀï¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´íµ¡´ÉÍý¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤¬¤Þ¤ï¤ë¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÁÇÍÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢²È¿Ã¤äÂçÌ¾¡¢¸ø²È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ÎÁÎ¤Ê¤É¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤È¡¢¤ª¼êÀ½¤ÎÌô¤òÍ¿¤¨¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬Â¿¿ôµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÎºÝ¡¢Å´Ë¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿²È¿Ã¤Î°æ°ËÄ¾À¯¤Ë¡¢¼ê¤º¤«¤é¹ÑÌô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¤³¤Î°ïÏÃ¤«¤é²È¹¯¤ÈÄ¾À¯¤ÏÃË¿§´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÉÂ¤ä·ì¤Ï¡ÖãÒ¤ì¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨Àï¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¼ç·¯¤¬¿Ã²¼¤Î½ý¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·²È¹¯¤Ï¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇÉÂ¤ä²ø²æ¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤«¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÉð¾¤¿¤Á¤Ï°Å¤Ë¡Ö¸æ°å»Õ²È¹¯¡×¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²È¹¯¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÌô³Ø¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ìõ¤¬¤¢¤ë¡£
¹«Àâ¤À¤¬¡¢²È¹¯¤ÎÀ¸Êì±÷Âç¤ÎÊý¤Ï¡¢»°¾¾Ê¿²È¤ÎÀ×¼è¤êÍß¤·¤µ¤Ë¡¢²ÏË±Íè»û¤ÎÌô»ÕÇ¡Íè¤Ë°Â»º¤òµ§´ê¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¹¯¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ó¤È¤«¤é¡ÖÌô»ÕÇ¡Íè¤Î²½¿È¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢»à¸å¤ËÅì¾ÈÂç¸¢¸½¤È¤¤¤¦¿À¤È¤·¤Æã«¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜÃÏ¡ÊÊ©¶µ¤Ë¤ª¤±¤ëËÜÍè¤Î»Ñ¡Ë¤ÏÌô»ÕÇ¡Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìô»ÕÇ¡Íè¤Ï¡¢ËÜÍèÌµ°ìÊª¤ÎÇ¡Íè¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÎã³°Åª¤Ë¡¢½°À¸¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÌôÔä¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸¤ËÅ»¤ï¤ëÊª¸ì¤¬¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º²È¹¯¤ò¡¢Ä´Ìô¤ä½èÊý¤Ø¤Î¶½Ì£¤ØÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¢£²¿¤´¤È¤â²á¤®¤¿¤ë¤ÏµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬¤´¤È¤·
¼Â¤Ï½¨µÈ¤Ë¤â¡ÖÌô¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²È¹¯¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¼Á¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«Á¯¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿²ÃÆ£À¶Àµ¤Ë¡¢Æ¬¤äÄ²¤Ê¤É¸×Æù¤Î±öÄÒ¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ë¤âÆó¤Ë¤âÀºÎÏÁý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤Ë·¹ÅÝ¤·²á¤®¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼÷Ì¿¤òºï¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó²È¹¯¤â¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î°ìÊª¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿È¬Ì£ÃÏ²«´Ý¤Ê¤É¤Î¼¢ÍÜ¶¯ÁÔºÞ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤´¤È¤â¡Ö²á¤®¤¿¤ë¤ÏµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬¤´¤È¤·¡×¤ÇÍÞÀ©¤Î´ËµÞ¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âë¼í¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¤Þ¤¿²È¹¯¤Ï¡¢Ìô¤ËÍê¤ë¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤âÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²È¹¯¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÂë¼í¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÂë¼í¤Ë¶½¤¸¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç1000²ó¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¤Î¤À¡£1000Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÂë¼í¤Ï¡¢³ÍÊª¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é±óÀ¬¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢»þ¤Ë¿ôÆü¤«¤é¿ô½½Æü¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤«¤¾¤¨¤¢¤²¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËËÄÂç¤ÊÆü¿ô¤ËµÚ¤Ö¤À¤í¤¦¡£
Æ±¤¸¤¯¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Û¤è¤½Âë¼í¤ÏÍ·¸ä¤Î°Ù¤Î¤ß¤Ë¤¢¤é¤º¡¢±ó¤¯¹Ù³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢²¼Ì±¤Î¼À¶ì¡¢»ÎÉ÷¤ò»¡¤¹¤ë¤Ï¤¤¤Õ¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤·¡¢¶Ú¹üÏ«Æ°¤·¼êÂ¤ò·Ú¾¹¤Ê¤é¤·¤á¡¢É÷´¨±ê½ë¤ò¤â¤¤¤È¤Ï¤ºËÛÁö¤¹¤ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤ò¤Î¤Å¤«¤éÉÂ¤Ê¤É¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ê¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²È¹¯¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ðð÷¤±¤è¤¦¡£
²È¹¯¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬159cm¤Û¤É¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó70kg¡£ÈÕÇ¯¤ÏÆ¹²ó¤ê¤¬120cm¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¼ÂÓ¤¬¹Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø´äÊ¥ÌëÏÃ¡Ù¡Ë¡½¡½¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ°¤¤ÏÉÒ¾¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÉ¸½àÂÎ½Å¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¡Êm¡Ë¡ß¿ÈÄ¹¡Êm¡Ë¡ß22¤È¤¤¤¦¼°¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤È¹âÎð¼Ô¤ÏÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ò¹¯¤Ê¹âÎð¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·Á¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È±ÉÍÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬´ðÁÃÅª¤ÊÂÎÎÏ°Ý»ý¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£²È¹¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¹âÎð¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØÃæÀô¸ÅÏ·½ôÃÌ¡Ù¤Ë¤Ï²È¹¯¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂë¼í¤Î»þ¤ÏÁáµ¯¤¤ò¤¹¤ë¡£±¿Æ°¤¹¤ë¤«¤é¾Ã²½¤Ë¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Ê¢¤¬¸º¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£Ìë¤ÏÈè¤ì¤Æ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈïáË¼¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£Â¿°ü¤¬²á¤®¤ÆÁá»à¤Ë¤·¤¿¡Ê¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë½¨µÈ¤Î¤³¤È¤¬¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î¤Õ¤ê¸«¤Æ¡¢²æ¤Õ¤ê¤Ê¤ª¤»¤ë½ÀÆð¤µ¤â¡¢²È¹¯¤¬¼«½Å¤·¡¢Ä¹Ì¿¤òÊÝ¤Æ¤¿°ì°ø¤È¤¤¤¨¤è¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢²È¹¯¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÂë¼í¤ÏÍ·¸ä¤Î°Ù¤Î¤ß¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¡Ö¤Î¤ß¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ø»°²ÏÊª¸ì¡Ù¤ä¡ØÄ»µï²ÈÉè¡Ù¤Ë¤Ï¡¢º£Àî»á¤Î¿Í¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¡¢¶¡¤È¤·¤Æ½ÙÉÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ä»µï¸µÃé¤Ë¡ÖÉ´ÀåÄ»¤òÂë¤Î¤è¤¦¤Ë»ô¤¤¤Ê¤é¤»¡×¤ÈÌµÍýÆñÂê¤òÌ¿¤¸¤¿¤ê¡¢ÎÙ²È¤ÎÕÔÀÐ¼ç¿åÅ¡¤ËÂë¤Î¼è¤êÍî¤È¤·¤¿³ÍÊª¤ò²ó¼ý¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö»°²Ï¤Î»Ò¤»¤¬¤ì¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
Êá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¼Á»þÂå¤Î²È¹¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ£°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¿´¤Î°Ö¤á¤¬¡¢Âë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«ºß¤Ë¶õ¤òÈô¤Ó¤Þ¤ï¤ëÂë¤Î»Ñ¤Ë¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î´õË¾¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤¦ÆÍÈô¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Âë¤Ë¤«¤º¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²òÊü¤¹¤ë½Ñ¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¹ª¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ºÇÈÕÇ¯¤Î²È¹¯¤¬´Ù¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ÉÂ
¤½¤ó¤Ê²È¹¯¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºä¤Î¿Ø¤¬½ª·ë¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢¸µÏÂ2¡Ê1616¡ËÇ¯Àµ·î21Æü¤Î¤³¤È¡£Âë¼í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Àè¤Ç²ä¤«¤ÊÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø·ÄÄ¹Æüµ¡Ù¤ä¡ØÉðÆÁÊÔÇ¯½¸À®¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ÕËãÌý¤â¤·¤¯¤Ï³üÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿Âä¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯²á¿©¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âä¤ÎÅ·óÏÍå¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¸µ¡¹°ß´â¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¿©¤Ù¤Ä¤±¤Ê¤¤Ìý¤Ã¤³¤¤ÎÁÍý¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·Îð¤Î¤¿¤á¤Ë´ËËý¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ¾õ¤¬°ìµ¤¤Ë°²½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î»þ¤â²È¹¯¤Ï¡¢¼«¤éÄ´¹ç¤·¤¿ËüÉÂÃ°¤È¤¤¤¦Ìô¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎËüÉÂÃ°¤Ï·àÌô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ø°å¤ÎÊÒ»³½¡Å¯¡ÊÍ¿°Â¡Ë¤¬°û¤ß²á¤®¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢²È¹¯¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ½¡Å¯¤ò¿®½£¹âÅç¤ËÎ®·º¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤ì¤Û¤ÉÌô³Ø¤ËÄÌ¤¸¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿²È¹¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌô¤ò¡¢½èÊý¤ò¡¢¤±¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¢¤¤¤»¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢½¨µÈ¤â´Ù¤Ã¤¿¡ÖÏ·ÌØ¤ÎÉÂ¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£²È¹¯¤Ï¡¢½¡Å¯¤òÎ®·º¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¸µÏÂ2Ç¯4·î17Æü¤Ë¿ÈÈí¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢¸å·Ñ¤ÎÆÁÀî½¨Ãé¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¡Å¯¤Ï¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¡¢Éü¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤ÎÏ·ÌØ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤¿¡¢2ÂåÌÜ¤Î²ð¸î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
----------
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
----------
¡Ê¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È üâ»³ ½¡Åì¡Ë