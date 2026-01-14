パジャマ姿のミニーがかわいい！ディズニーアンバサダーホテル“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
ディズニーアンバサダーホテルでは、2026年3月9日から4月7日までの期間限定で、“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューを提供！
のどかな春の日に、友人たちと食事を楽しむ夢を見ているミニーをイメージしています。
ディズニーアンバサダーホテル／ハイピリオン・ラウンジ“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニュー
提供期間：2026年3月9日から4月7日
※エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）は、3月16日（月）〜3月31日（火）の提供となります。
“ミニーのスプリング・デイドリーム”のストーリー
あたたかな春の日差しにつつまれて、ミニーはいつもより少しのんびりと目を覚ましました。
きのうの夜は、ミニーのパジャマパーティーに遊びに来てくれた友人たちと、本当に楽しい時間を過ごしたのです。
今度はもっとたくさんの友人と一緒に過ごせたら、どんなに楽しいだろうと思いながら、ミニーのまぶたはゆっくりとまた閉じていきます。
おや、ミニーは微笑んでいます。どうやら夢の中で友人たちとレストランでの食事を楽しんでいるようです
エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）では、自慢のグリル料理とパジャマ姿のミニーのモチーフがあしらわれたデザートを堪能できる“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルディナーなどコース料理を提供。
ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）では、春の日のミニーの夢を表現したケーキセットなどのスウィーツを楽しむことができます。
また、チックタック・ダイナー（デリカフェ）ではドット柄のリボンをかたどったサンドウィッチとソフトドリンクのセットを提供。
夢みるミニーをテーマにしたメニューが満載です。
パジャマ姿のミニーがかわいい！
ディズニーアンバサダーホテル“ミニーのスプリング・デイドリーム”スペシャルメニューの紹介でした。
