¿·¼Ö248Ëü±ß¤Ç5¿Í¾è¤ê¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¥¢¥¯¥¢¡ÈX¡É¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼34km°Ê¾å¡×Áö¤ëÄãÇ³Èñ¡õ»Â¿·¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹´é¡×ºÎÍÑ¡ª ¡Ö5Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¿Ê²½¡×¿ë¤²¤¿ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤ÎºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÂçÉý¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¡¢ÁõÈ÷¤Î³È½¼¤ä°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥ó°Â¤¤¿··¿¥¢¥¯¥¢X¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½éÂå¥¢¥¯¥¢¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯12·î¡£ÄãÇ³Èñ¼Ö¤ÎÂåÉ½¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤ÎÄïÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë5¿Í¾è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÈÎÇäÅö½é¤ÎÇ³Èñ¤Ï35.4km¡¿L¡ÊJC08¥â¡¼¥É¡Ë¤Ç¡¢¥×¥ê¥¦¥¹¤ÎÇ³Èñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥¢¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¡Öaqua¡×¤Ç¡Ö¿å¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¼Ö¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤«¤é¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò50mm±äÄ¹¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖGA-B¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢²÷Å¬À¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¤Ê¡Ö¥Ð¥¤¥Ý¡¼¥é·¿¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢½ÐÎÏ¤òÇÜ¶á¤¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢EVÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÂ®ÅÙ°è¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç²Ã¸ºÂ®¤Ç¤¤ë¡Ö²÷´¶¥Ú¥À¥ë¡×¤â¥¢¥¯¥¢¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ÇÂçÉý¤Ê°ìÉô²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·À¤Âå¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤òºÎÍÑ¡£±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4080mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1485mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2600mm¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¡×¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏÂç·¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê7¥¤¥ó¥Á¡Ë¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²¼Éô¤ËHDMIÆþÎÏÃ¼»Ò¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î½¼¼Â²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÄÉ²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ²óÈòµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥ÀßÄê¤ò4ÃÊ³¬¤ËÀßÄê²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤âºÙ¤«¤Ê²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥¢¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤¬¡ÖX¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖZ¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÃæ±û¤ËLED¥é¥ó¥×¤òÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤ò´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê15¥¤¥ó¥Á¤Î¼ù»éÀ½¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó9¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ°Â²Á¤ÊX¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÏËÜ³×´¬¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¥¦¥ì¥¿¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ä7¥¤¥ó¥Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ò¿¿¾å¤«¤é¸«¤¿¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤âÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¼ÖºÜ¥Ê¥Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁ´¼Ö¤ËÁõÈ÷¡£¿Ê²½¤·¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´µ¡Ç½¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤ä¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢Ää¼Ö»þ¤ÎÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ËCVT¤òÅëºÜ¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Î2WD¤È¡¢ÅÅµ¤¼°»ÍÎØ¶îÆ°¤ÎE-Four¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³Èñ¤Ï34.3km¡¿L¡ÊWLTC¡Ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõÈ÷¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ìÈÖÍ¥¤ì¤¿Ç³Èñ¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡X¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï248Ëü6000±ß¡£ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖZ¡ÊE-Four¡Ë¡×¤Ï302Ëü2800±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó54Ëü±ß¤â¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢X¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ë¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤äµ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³Èñ¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤ò¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£