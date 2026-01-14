¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Åß¤Î°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¡Ú¿¹¸ý¾Ç·¤Î¡Ø¤â¤Ó¤êÄâ¡Ù¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡¡Âè16²ó¡Û
ÀãÆ»¤Ç¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¡Ø¤â¤Ó¤êÄâ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÀµ·î¤Ï¶á½ê¤Î¿À¼Ò¤Ë½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤ª»¨¼Ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢3Æü¤ÏÊì¿Æ¤Î½»¤à²£ÉÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Î²£ÉÍ°ÜÆ°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤¿¥·¥È¥í¥¨¥óC4¥«¥¯¥¿¥¹¡£ ¿¹¸ý¾Ç·
Á°Æü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ì»þ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡¢ÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢3Æü¤ÎÄ«¤Ëµ¯¤¤ë¤È¡¢²È¤Î¶á½ê¤ÎÏ©ÌÌ¤Ï¤Û¤Ü´¥¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤âÀã¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ôµ¬À©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÁª¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢±¿Å¾»Î¤«¤éÀþÏ©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¤òÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤¿Í¤ËÎ®¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤¬Àã¤ÎÆü¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÁö¹Ô¤·¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÅßÍÑÁõÈ÷¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Æ»Ï©¤òÁö¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹ËÍ¤Ï¡¢ÀãÆ»¤Î±¿Å¾·Ð¸³¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤âÀã¤ÎÆü¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÅÙÅÅ¼Ö¤Çµ¢Âð¤·¡¢ÍâÆü¥¯¥ë¥Þ¤ò¼è¤ê¤Ë
¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÍ¤â²¿ÅÙ¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥È¥í¥¨¥óC4¥«¥¯¥¿¥¹¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÀãÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³ã¸©¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤À¤±¡£ËÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢ÀãÆ»¤òÁö¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¥ï¥ó¥»¥Ã¥ÈÇã¤¦¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¡¢Åß¤Î½é¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ëÏ«ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤¬¡¢ÌµÂÌ¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ï»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¤«¤Ä¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥È¥í¥¨¥óGS¡£ ¿¹¸ý¾Ç·
¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀè¤ÇÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
C4¥«¥¯¥¿¥¹¤Î¼¡¤Ë¾è¤Ã¤¿1971Ç¯¼°¤Î¥·¥È¥í¥¨¥óGS¤Ç¡¢¼èºàÆü¤ËÀã¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥í¥±ÃÏ¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¶õ¤«¤éÇò¤¤¤â¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡£
Áö¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°¤ÎÆü¤Ë»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ó¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯½ªÎ»¡£ËÍ¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢GS¤òÃó¼Ö¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÅ¼Ö¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Ë¤ÏÀã¤¬»ß¤ß¡¢Ï©ÌÌ¤â´¥¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÅìµþ¤ÏÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤âÇ¯¤ËÊÒ¼ê¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î²ó¿ô¤À¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ã¤¦°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤À¸³è¤Ï½¼Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤â ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø³°½Ð¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢É¹ÀãÏ©¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÅßÍÑÁõÈ÷¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥ÛÆ±ÍÍ¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¸·È³²½¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿ôÇ¯´Ö¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀÑÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£ ¿¹¸ý¾Ç·
¤½¤ì¤È¡¢¼èºà¤ÇÀãÆ»¤òÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÏÌµÅ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÅß¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢´¥¤¤¤¿ÊÞÁõÏ©¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀã¤ÏÃÏ¿Ì¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±ºÇ¶á¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢»þ´Ö¤äÃÏ°è¤Ê¤É¤¤áºÙ¤«¤¤Í½Êó¤¬²ÄÇ½¡£»öÁ°¤Ë¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡Ø½¸Ãæ¹ëÀã¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¤ë¿Í¤Ï¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¥¢¥ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£ËÍ¤Ê¤é³°½Ð¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬´í¸±¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÊì¿Æ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¤³¦°ì¤ÎÀÑÀãÅÔ»Ô¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÊë¤é¤¹µÁÉã¤Ï¡¢ÀãÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð±¿Å¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÀãÆ»¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤Î½Å¤¤¸ÀÍÕ¤â¡¢ËÍ¤¬Àã¤ÎÆü¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£