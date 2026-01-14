Í¥¾¡¼Ô¤Ë¡È4²¯±ßÂç²ñ¡É½Ð¾ì¸¢¡¡¼ã¼ê½÷»Ò¥×¥í¤Î¥Ä¥¢¡¼Á°¾¥Àï¡ØINTLOOP¥°¥ë¡¼¥× ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬º£Ç¯¤ÏÍ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤Ø
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÀéÍÕ¸©¤ÎÊ¿Àî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢INTLOOP³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¡ÖINTLOOP¥°¥ë¡¼¥× ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âç²ñ¾ÜºÙ¤ä½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£50Ì¾¸ÂÄê¤ÎÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÅè²Ö²»¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢JLPGA»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¼ã¼ê½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾Á°¤Î¼ÂÀïµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1500Ëü±ß¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â³Û¤Ï300Ëü±ß¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶âÁí³Û4²¯±ß¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖEARTH MONDAMIN CUP¡×¡Ê6·î25¡Á28Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦¥«¥á¥ê¥¢¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¡¢Í´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£´ÑÀï¤Ç¤¤ëÆü¤Ï2ÆüÌÜ¤Î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¼Ô¤Î50Ì¾¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï1·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï34Ëü±ß¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Ï¡¢¡Ø¸Ä¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¾Þ¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÁ´°÷¤ËÂ£Äè¤¹¤ë»²²ÃµÇ°ÉÊ¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¡£ ½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢INTLOOP½êÂ°¥×¥í¤Î±ÊÅè²Ö²»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿»û²¬º»Ìï¹á¡¢ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¡¢¶¶ÅºÊæ¡¢Ê¡ÅÄË¨°Ý¡¢µÈß·Í®·î¡¢ÃÓ±©ÍÛ¸þ¡¢ÌÚÂ¼±ß¡¢ÁÒÎÓ¹È¡¢º´ÅÄ»³Îë³ò¤é¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÄ¾¸å¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ä¼ã¼ê¤ÎÃíÌÜÁª¼ê40Ì¾¤ÎÍ½Äê¡£ ¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î±ÊÅè¤Ï¡¢ºòÇ¯¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç72°Ì¤È¥·¡¼¥É¸¢¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎQT¤Ç20°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¡Ê2024Ç¯¤Ë¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥í¡¼¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ ºòÇ¯Âç²ñ¤Ï17°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹V¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÅß¤ÎÊ¿Àî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÏÉ÷¤â¤¢¤êÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤òÆÃ¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£º£µ¨³«ËëÀï¤Î¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê3·î5¡Á8Æü¡¢²Æì¸©¡¦Î°µåGC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÀï¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÅè²Ö²»¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿
