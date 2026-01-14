¥è¥Í¥À2000¡¢M-1·è¾¡¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡È¸¸¤Î¥Í¥¿¡É¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤È¿³ºº°÷¤Ù¤¿Ë«¤á
1·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¿³ºº°÷¤Ã¤Ý¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¡É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö¼¡¤Î¿³ºº°÷¤Ï²¶¤À-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥è¥Í¥À2000¡¢M-1¤Ç2ËÜÌÜ¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡È¸¸¤Î¥Í¥¿¡É¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤È¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¤Ù¤¿Ë«¤á
¤¤¤Ä¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¿³ºº°÷¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î3¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡£³Æ¿³ºº°÷¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¾¡¼ê¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿³ºº°÷¤Ï¤½¤ÎÅÀ¿ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¨¶½¤Ç¤Ò¤Í¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹âÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢ÄãÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê´ë²è¤À¡£
ºÇ½é¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢M-1½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤ÄÄ¶¼ÂÎÏÇÉ¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡£
¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢ÍÅÄ¤Ï¾åÅÄ¤Ë¡Ö95ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÆÀÅÀ¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤¿¡£
Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¸«¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡ÊºÇ¹â¡Ë¡×¤È¡¢Âçºî±Ç²è¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ·ã¾Þ¡£Æ±¤¸¤¯¹âÆÀÅÀ¡Ê85ÅÀ¡Ë¤Î»³Åº¤â¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¤Î¿³ºº°÷¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀµÅýÇÉ¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬¥è¥Í¥À2000¤À¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÆùë¡êÛ¤ËË¹»Ò¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥À¥à¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Þ¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Ã¯¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÆÍÇ¡¡Ö¶Ú¥È¥ì¥¿¥¤¥à¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇÀ¿¤¬Ê¢¶Ú¡¢°¦¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤òÌÛ¡¹¤È»Ï¤á¤¿¡£
¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌó30ÉÃ´Ö¤â¶Ú¥È¥ì¤¬Â³¤¯¥·¥å¡¼¥ë¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¾åÅÄ¤é¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ï»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Í¥¿¸å¡¢À¿¤Ï¡Ö¡ÊM-1·è¾¡¤Î¡Ë2ËÜÌÜ¤Ë¤³¤ì¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ê©¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥Í¥¿¤ËÂÐ¤·¡Ö92ÅÀ¡×¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î´Ö¤ÎM-1¤Î¥Í¥¿¤è¤ê¤â¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÍè¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î±éÌÜ¤ÏÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤Ù¤¿Ë«¤á¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ¢¶Ú¤È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£30ÉÃ¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¿¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÇÏª¡£¾åÅÄ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤Ê¤é¤Ð¡Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¡Ë½Ì¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡×¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£