¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¡Ù¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤¬»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬´ë¶È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò1·î13Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¡Ö¤È¤·¤å¤¦¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ò¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ë¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤¬¹âÃÎ»Ô¤ÎÎ¹´Û¡¦¾ëÀ¾´Û¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÏÃÏ°è¹×¸¥¤È¤·¤Æ¸©Æâ40¤«½ê¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ1820¸Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ùÆ¸
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö£±¤Ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ê¤¢¤²¤ë¡Ë¡×
¢£¹âÃÎ¾¦¶ÈÀ¸ÅÌ²ñ Â¼ÅÄ²ÂÏ¡¤µ¤ó
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ²ñ³èÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¹âÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¤Ï¡¢¸©¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£