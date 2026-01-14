草磲剛さん主演のドラマ「終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－」（カンテレ・フジテレビ系）をはじめ、遺品整理や生前整理を扱う作品が増えています。実際の現場はどんな様子なのでしょうか。

連載「肩書＋（プラス）」では、本業のかたわらで「もうひとつの肩書」を育み、自分らしく活躍する人の仕事観に迫ります。今回は、芸人と清掃業という2つの顔を持つ、 お笑いコンビ「ぐりんぴーす」の落合隆治さん が登場。

前編では、意外と知らない遺品整理と生前整理、ドラマとリアルな現場との違いについて伺いました。

立ち会わない「遺品整理」、一緒に歩む「生前整理」

＜左から、ぐりんぴーす 落合隆治さん、六六三六 柴田賢佑さん、ポメラン 手塚ジャスティスさん（お片付けブラザーズROOM公式サイトより）＞

――まずは「お片付けブラザーズ」について教えてください。立ち上げたきっかけは？

落合： 元々、清掃業のアルバイトをしていたんですが、その中で芸人はお客さんとのコミュニケーションをとるのが上手だと気づいたんです。ほかの人よりもサービス精神が旺盛なので、お客さんの要望を聞き出すのが上手いんですよ。

心を開いてくれると、思い出話とともに「できれば、●●●（思い出の詰まったもの）も探してほしい」なんて要望も出てきたりもします。それに対応すると、すごく喜んでもらえるんです。

まさに、お笑い芸人にピッタリな仕事だと思ったので、去年の11月に、僕と柴田賢佑くん（六六三六）と手塚ジャスティスくん（ポメラン）の3人でスタートしました。

おかげさまで、今のところは月に20日前後稼働していて、お笑いとお片付けの割合は4：6くらい。お笑いで売れたい気持ちはめちゃめちゃあるんですが、お片付けの仕事も超楽しいので、非常に難しいバランスでやっています（苦笑）。

――お片付けブラザーズでは、どんな依頼を受けているんですか？

落合： 遺品整理、生前整理、あとはゴミ屋敷の片付けなどです。圧倒的に多いのは遺品整理で、生前整理は100件に1件くらいです。「生前整理」という言葉に、あまりよくないイメージを持っている人が多いんだと思います。実際に依頼される方は、余命宣告を受けているとか、施設に入らなきゃいけないとか、何かしらの必要に迫られてというパターンがほとんどです。

――そこまで差があるんですね。遺品整理と生前整理では、具体的にどんな違いがあるんですか？

落合： 遺品整理は、基本的に依頼者は立ち会いません。最初の挨拶と、家の鍵を開ける時と、作業が終わった時にしか顔を合わせないんです。依頼内容も「貴重品と写真は取っておいて」くらいで、一緒に作業することはほぼありません。

一方の生前整理は、ご本人と一緒に作業を進めます。しっかりお話を伺ってスケジュールを組んで、必要なものと不要なものを一点一点確認しながら分けていくので、時間も労力も圧倒的にかかります。

それに、作業後の依頼者の感想も全く違います。遺品整理の方は「生きてるうちに、きちんとやっておけばよかった」と後悔されることが多くて、ほとんどの人が「生前整理をすればよかった」とおっしゃいます。生前整理の方は「スッキリして、よかったわ」と前向きな感想が多いです。

――後悔と前向き、そこまで感情面で差が出るのはなぜでしょう？

落合： 遺品整理を依頼される方は、ご家族と距離的にも気持ち的にも疎遠になっているケースが多いんです。だから作業を終えた後、「もっとやれることがあったんじゃないか」「もっと話を聞いて、思い出を共有できたんじゃないか」など、楽しく終われる形があったんじゃないかという後悔が残ってしまうのではないでしょうか。

一方、生前整理をされる方には、そういった後悔は生まれません。反対に「色々話せてよかったね」と明るく終われます。ちなみに、家族関係が良好な場合は、業者に頼まず自然と家族だけで生前整理をやっていることも多いですね。

「色々な制約はあるけど、あれくらい寄り添いたい気持ちもある」

――草磲剛さん主演のドラマ『終幕のロンド』では、遺品整理が丁寧に描かれています。実際の現場はどうなんでしょうか？

落合： あのドラマは業者の気持ちの部分を大きく描いていて、依頼者の希望にとことん寄り添っていますよね。本当に羨ましいなと思いながら見ていました。

実際には、依頼者に付き添えば付き添うほど時間がかかりますし、費用も膨らんでしまうので、あそこまで深く関われることはほぼありません。だから、草磲くんみたいなスタッフがいたら、きっと困るでしょうね（笑）。

でも、あれくらい寄り添いたいという気持ちはありますよ！

――ちなみに、ドラマが始まってから問い合わせは増えましたか？

落合： 今後、増えそうな気はしています。ただ、あのドラマを見て期待値が高まっているんじゃないかという心配もあって……。

例えば、アルコ＆ピースの平子さんは旦那スペックがめちゃくちゃ高いことで、平子さんのエピソードを知るとそれを基準に考えてしまう、みたいなことがあるじゃないですか（笑）。その気持ちはよくわかりますが、平子さんレベルを求められると結構ツライものがあるんですよね（笑）。

それと同じように、ドラマを見て依頼された方が、あそこまで丁寧に依頼者に寄り添ってもらえると思っていたら……。まずは、現実とのギャップを埋める作業が必要でしょうね。

――現実のお片付けの現場は、ドラマとはそんなに違うんですか？

落合： どこまで丁寧にやるかは業者によって違います。例えば、極端に費用が低いと、スピード重視でバババババっと全ての荷物を持っていくところもあるので。掃除って、本来は自分たちでできるし、安い方がいいと思う人の方が多いんですが、「安いところにお願いして後悔した」という人を何人も見てきたのも事実です。

――後悔しないためには、どんな業者を選べばいいんですか？

落合： 選ぶ基準のひとつは、サイトにスタッフの顔写真が載っているかどうかですね。無料素材っぽい写真じゃなくて、実際のスタッフが顔を出してる業者の方が信頼度は高いと思います。遺品整理や生前整理は、人生で一度か二度しかやらないことなので、値段だけで選ばないのは結構大事だと思います。

僕たちのスタイルとしては、費用の制約はありますけど、思い出話を聞いたり、一緒に気持ちを整理したりする時間をできるだけ取ることを心掛けています。お笑い芸人の仕事の「お客さんを笑顔にしたい」という根本の部分が通じるところがあるので、お片付けでも、最後は笑顔で「やってよかった」と思ってもらえることを目指しています。

生前整理は繊細「これゴミですね」とは言わない

――お片付けの現場では、「もの」と「思い出」が混在していると思います。その境界線はどこにあるのでしょうか？

落合： 僕なりの解釈ですが、「もの」は他人にも価値があって、「思い出」は本人にしか価値がない。そこが境界線だと思います。家の中から出てきたもので、ほかの人が欲しいと思うものは「ものとしての価値」がある。誰も欲しがらないけど手放せないものは、基本的に「思い出」ですね。

生前整理の場合、処分に困るのは「思い出」の方です。大事に残しておきたいけど、家を圧迫していたり、安全に暮らすためには捨てた方がいいとわかっていたりします。でも、そう簡単には割り切れないですよね。

そんな時は、思い出話を聞いたり、ほかのご家族にも来ていただいたりして、一緒に思い出を共有しながら気持ちを整理して、処分できるようにしていきます。

＜リユース品の目利きが得意な柴田さん。掘り出し物をじっくりチェック中（柴田さんXより）＞

――生前整理は繊細な作業なんですね。作業員として、遺品整理と生前整理で気をつけることに違いはありますか？

落合： 遺品整理はお客さんが立ち会わないので、貴重品と写真以外はほぼ処分品になります。悪い言い方をするとゴミですし、お客さんが見ていないので、そのままゴミ袋に入れても問題ありません。

でも、生前整理の場合は、どれに思い出が詰まっているのか、僕たちでは判別できないので、お客さんの目の前で「これはゴミだから、捨てますね」とは言いません。そこは結構気を遣うところですね。

ひとつずつ「これは、処分でよろしいですか？」と確認しながら仕分けをし、まとめたものは処分品として一旦お預かりする形にして、その後きちんと分別します。

3年間手をつけられなかった実家、余命宣告を受けた父親

――これまでたくさんの現場をお片付けしてきた中で、印象に残っている現場を教えてください。

落合： 以前、遺品整理の依頼で、亡くなってから3年ほど経っている方のご実家を片付けたことがあります。ご遺族の方は「ずっとやらなきゃと思っていたけど、なかなか手をつけられなかった」とおっしゃっていました。

最後に家中を掃除してピカピカにしたら、「こんな家だったんだ。やっと、母のいない寂しさや辛さに区切りをつけることができた」とスッキリした顔でお話されました。

依頼者のご兄弟もいらっしゃって、きれいになった家を見て思い出話に花が咲いていました。僕らを見送る際には、ずっと頭を下げていて、めちゃめちゃ照れくさかったんですが、いい仕事をしたなって思いました。人の役に立っていると実感できた瞬間でした。

――遺品整理では後悔が残るケースが多いとのことでしたが、前向きになれた珍しいケースだったんですね。生前整理の現場で印象的だったことは？

落合： つい最近、余命宣告を受けた方からの依頼がありました。現場には、お父さんと娘さんがいらっしゃったんですが、お父さんがあっけらかんとしていて、「いい、いい。もう俺短いんだから」って。僕たちも「いやいやそんな」って言うのも変なので、「じゃあ処分しちゃいましょうか。その方が楽しく過ごせますもんね」って。

こういった場合は、先が長くないことを暗い話にはしないで、「最後を楽しく過ごすための部屋にしましょう」という前向きな気持ちで作業するようにしています。

――ほかにも忘れられないエピソードはありますか？

落合： 手塚くんのエピソードですね。3人で3日間ぐらいかけて生前整理をしたことがあるんですが、その間に手塚くんが依頼者にすごく気に入られたんです。最後の日にお気持ちをいただいたんですが、僕らにはポチ袋、手塚くんには分厚い封筒が渡されて。帰りに封筒の中身を確かめたら、感謝を述べる詩が入っていたんです！

もちろん、いただいたお金は三等分して、詩は手塚くんが大事に持って帰りました。

依頼者の心に寄り添い、人生の節目に立ち会う。お片付けブラザーズの仕事は、清掃業の枠を超えた奥深さがあります。

後編では、能登半島地震でのボランティア経験、そして落合さんの実家での生前整理を通じて気づいた「今、やれること」の大切さに迫ります。

プロフィール 落合隆治（ぐりんぴーす） 落合隆治（ぐりんぴーす） 太田プロダクションでお笑いコンビ「ぐりんぴーす」として活動中。テレビやラジオへの出演と同時に、お片付けの会社でバイトを約5年ほど経験。同期でバイト仲間の「柴田賢介」と2024年にお片付けブラザーズを立ち上げる。 X（旧Twitter） @greenpice YouTube ぐりんぴーすチャンネル X（旧Twitter） @greenpice YouTube ぐりんぴーすチャンネル お片付けブラザーズ

太田プロ所属のお笑い芸人・柴田賢介（六六三六）と落合隆治（ぐりんぴーす）が共同代表を務める団体。「ごみプロジェクト」代表理事で同事務所先輩の滝沢秀一（マシンガンズ）もスペシャルアドバイザーとして参加。

『 ごみ屋敷ワンダーランド ～清掃員が出会ったワケあり住人たち～』著：柴田 賢佑（六六三六） X（旧Twitter） @okatazuke_bros 公式サイト お片付けブラザーズROOM X（旧Twitter） @okatazuke_bros 公式サイト お片付けブラザーズROOM

取材・文：安倍川モチ子

撮影：川戸健治

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那