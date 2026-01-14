¡ÖÇº¤à¤è¤êÆ°¤¯¡×¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤¬Ç½ÅÐ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡Ú¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹Íî¹ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¡Û
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤ÈÀ¸Á°À°Íý¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¡¢°ÍÍê¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¸å²ù¡×¤È¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Íî¹ç¤µ¤ó¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢·Ð¸³¤¬¡¢Èà¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â´¶¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤¬ÈïºÒ¤·¡¢¤¢Á³
――µîÇ¯¤«¤éÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ç½ÅÐ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¹ç¡§ ¼Â¤ÏËÍ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ë²¿ÅÙ¤âÇ½ÅÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¤¬ÈïºÒ¤·¤Æ¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤âµï¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¤âÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô¤µ¤ó¤¬Ç½ÅÐ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Ç¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤ËÇ½ÅÐ¤ØË¬¤ì¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍî¹ç¤µ¤ó¡ÊÍî¹ç¤µ¤óX¤è¤ê¡Ë¡ä
――½é¤á¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ µîÇ¯¤Î12·î¤Ç¤¹¡£ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ç¡¢Â¦¹Â¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÂð¤ÎÈª¤ÎÅ¥½Ð¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¥¢¥é¥Õ¥©ー¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¹âÎð¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Ïº£Ç¯¤Î£³·î¤Ç¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï1Çñ2Æü¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤Ï²¾Àß½»Âð¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¢¨¤ÎÁýÀßºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÅ¥½Ð¤·¤ÈÈ¾²õ¤·¤¿²È¤«¤éÊ©ÃÅ¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¡¢Âå¡¹Â³¤¤¤Æ¤ëÎ©ÇÉ¤ÊÊ©ÃÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
»°¸®Ê¬¤ÎÊ©ÃÅ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¤ª·Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡Öº²È´¤¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÊ²¤¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Öº²È´¤¡×¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈïºÒ¸å¤ÎÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¿®¶ÄÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÃúÇ«¤Ë°·¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ëÀ¸¤´¤ß¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢±øÅ¥¤Ê¤É¤ÎÍµ¡Êª¤ò¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯¹Ú¡¦Ê¬²ò¤µ¤»¤ëÊýË¡
¡ã¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¸ø¼°X¤è¤ê¡ä
――2²ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¹ç¡§ 2²óÌÜ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£½ÕµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥µー¥¯¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÈà¤é¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ãë¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎÏ»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¸½ÃÏ¤Î¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Èµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Íî¹ç¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤â²¿²ó¤«Íè¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÏ»Å»ö¤Ï¼ã¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤â¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ç¡¢¡ÖÇ½ÅÐ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢Éü¶½¤·¤¿¤é¤Þ¤¿Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤é¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Öº£¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡×¼Â²È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤È°ÍÍê¼Ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
――Ç½ÅÐ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÈïºÒÃÏ¤ò¸«¤Æ¡¢Íî¹ç¤µ¤ó¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤äÀ¸³è¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ ²¿¤è¤ê¤â¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤Ë³°¤Ø½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾²¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¡¢Ãª¤Î¾å¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÊÒÉÕ¤±¤äÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¤È¼Â²È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐ¤ÇÁ´²õ¤·¤¿²È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£
――¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ªÊìÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¼Â²È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ò¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ ¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¿ô¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂç¤¤Ê²È¶ñ¤È¤«¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡© ¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡¢Êì¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢¡ÖÂç¤¤Ê²È¶ñ¤ò½èÊ¬¤·¤¿¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Î²È¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢Â¹¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ëÉô²°¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£Êì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²È¶ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÃíÊ¸¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
――Ç½ÅÐ¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¤ªÊìÍÍ¤È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Íî¹ç¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Á°À°Íý¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ°ÍÍê¼ÔÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Á°À°Íý¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¡¢¶È¼Ô¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤Î¤ÈÈæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ë¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤´²ÈÂ²¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¸å¤Ç¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¤±½èÊ¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
――¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÍÍê¼Ô¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Íî¹ç¡§ ¤Ï¤¤¡£¤´Î¾¿Æ¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Öº£ÅÙ¡¢À¸Á°À°Íý¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡×¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸ÀÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥È¤«¤é»ö¶È¤Ø¡¢ÀÕÇ¤¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¡ÖÁ´°÷¤ò¾Ð´é¤Ë¡×
――¤ªÊÒÉÕ¤±¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¹ç¡§ ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¤¥È¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ÎÀ¸³è¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÊý¤â°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ ·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤â´èÄ¥¤ì¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·Ý¿Í¤Ï³èÆ°»þ´Ö¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ê¤Î¤Ç¿¼Ìë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢·Ý¿Í³èÆ°¤Ë¤â°¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢ÆüÃæ¤ËÆ¯¤±¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µëÎÁ¤â¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤âÊÝ¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢µÞ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ë¥·¥Õ¥ÈÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é3¿Í¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º°éÀ®ÏÈ¡¢¥µ¥ó¥«¥éー¥Ë¤Î¤Ê¤ª¤¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡§¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¸ø¼°X¤è¤ê¡ä
°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ÏÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Íî¹ç¡§ ¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤«¡¢¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤«»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢´°àú¤Ê½àÈ÷¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥³¥ìÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢Êª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ º£Æü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïº£Æü¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤éµ°Æ»½¤Àµ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º°Ê³°¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ µîÇ¯¡¢¼«Èñ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÁ´¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡ãÍî¹ç¤µ¤ó¸ø¼°X¤è¤ê¡ä
±Ñ¸ì¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤âÃý¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ¢¹ñ¸å¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¤ÎÏÃÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸å²ù¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
――¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Íî¹ç¡§ ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤â¡¢Ç½ÅÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¡¢¼Â²È¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤â¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â¡¢Á´Éô¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ°¤«¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤¤¤¿¤é°Õ³°¤È²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¬Åö¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤â¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¸ª½ñ¡×¤òºî¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡§ ¡Ö¤Ë¤Ã¤³¤êÀ¸»º¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢»Å»öÀè¤Î¿Í¤â¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´°÷¤¬¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤â¤ªÊÒÉÕ¤±¤â¡¢¥´ー¥ë¤Ï¾Ð´é¡£¤½¤ì¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¹ç¡§ ¤ªµÒ¤µ¤óÉéÃ´¡Ö¼Â¼Á¥¼¥í¡×¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥ê¥æー¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢½èÊ¬ÎÁ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬´î¤ó¤ÇÆ¯¤±¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Íî¹ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢¡Öº£¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´°àú¤Ê½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢º£Æü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òº£Æü¤ä¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÂ÷¤¹¡£
Íî¹ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤ò¡Öº£Æü¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÍî¹çÎ´¼£¡Ê¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹¡Ë
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªÊÒÉÕ¤±¤Î²ñ¼Ò¤Ç¥Ð¥¤¥È¤òÌó5Ç¯¤Û¤É·Ð¸³¡£Æ±´ü¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Î¡Ö¼ÆÅÄ¸²ð¡×¤È2024Ç¯¤Ë¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë @greenpice YouTube ¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¤ªÊÒÉÕ¤±¥Ö¥é¥¶ー¥º
ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼ÆÅÄ¸²ð¡ÊÏ»Ï»»°Ï»¡Ë¤ÈÍî¹çÎ´¼£¡Ê¤°¤ê¤ó¤Ôー¤¹¡Ë¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÄÂÎ¡£¡Ö¤´¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÂåÉ½Íý»ö¤ÇÆ±»öÌ³½êÀèÇÚ¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡Ë¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¡Ø ¤´¤ß²°Éß¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É ～À¶ÁÝ°÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ï¥±¤¢¤ê½»¿Í¤¿¤Á～¡ÙÃø¡§¼ÆÅÄ ¸Í¤¡ÊÏ»Ï»»°Ï»¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡§°ÂÇÜÀî¥â¥Á»Ò
»£±Æ¡§Àî¸Í·ò¼£
ÊÔ½¸¡§µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô ÆâÆ£ÎÜÆá
