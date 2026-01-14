»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê¸µÀÄ½Á²¦»Ò¡Ë¤¬ÅÅÎÏ»ö¶È¤Ø»²Æþ¡ª¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×ËÜ³Ê»ÏÆ°
¤Ç¤ó¤£°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÅÅµ¤Âå¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¡Ö¤Ç¤ó¤0³×Ì¿¡×¤òµ¯¤³¤¹¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«²È¾ÃÈñ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¡¢Í¾¾ê¤È¤Ê¤ëÅÅÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤¬¹ñ*1¤è¤ê¤â¹â¤¯20Ç¯´ÖÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ëÅÅÎÏÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÞ¤¨¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»°ºê»á¼«¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëWebCM¡Ö¤Ç¤ó¤0³×Ì¿ ÊÓ¡×¤È¡¢Êª²Á¹â¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡ÖÅÅµ¤Âå¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£*1 ¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ(FIT)¤ò»Ø¤·¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼è¤ê²Á³Ê¤Ï·ÀÌó»þ¤ÎFIT²Á³Ê¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×È¯ÂÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢»°ºê»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤âÊë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¹âÆ¤Ï²È·×¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ë¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÂ¥¿ÊÉê²Ý¶â¡×¤ä¡ÖÂ÷Á÷ÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À©ÅÙ¤äµ¬À©¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥³¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙÅª¥³¥¹¥È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀáÅÅÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²óÈò¤·¤Ë¤¯¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢»°ºê»á¤Ï¡ÈÅÅµ¤Âå¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«²È¾ÃÈñ¤ò¹â¤á¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ëÅÅÎÏÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤ÂåÉéÃ´¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡»»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤è¤ê¤´°§»¢
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅÅµ¤ÂåÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤·¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î¹âÆ¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¾å¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¿·²ñ¼Ò¡Ö¤Ç¤ó¤£°³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¶È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÅµ¤Âåºï¸º¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖºÆ¥¨¥Í¤ÎÀµ¤·¤¤ÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¶¯¤¤¼Ò²ñ¹×¸¥À¤ò»ý¤Ã¤¿Ä©Àï¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ç¤ó¤£°ÆÈ¼«¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÜºÙ
1. ÈóFITÅÅÎÏ20Ç¯´ÖÇã¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¤Ç¤ó¤0 FIT
¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Î⾮FITÈ¯ÅÅÀßÈ÷¡Ê10kWÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÍ¾¾êÅÅ⼒¤ò20Ç¯´Ö⾼ÃÍ¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¡£·Ð»º¾Ê¤Ø¤ÎFITÇ§Äê¿½ÀÁ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ3¥«⽉¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤«¤éÀßÃÖ⼯»ö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òºÇÃ»1¥ö⽉¤ËÃ»½Ì¤·¡¢ÇäÅÅ¼ý±×¤Î²¸·Ã¤òÁá¤¯¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
2. Â´FITÅÅÎÏ20Ç¯´ÖÇã¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¤Ç¤ó¤0 Â´FIT
FITÇã¼è´ü´ÖËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë⽅¤äËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢´û¤ËÇäÅÅ³«»ÏºÑ¤ß¤Î⽅¤Ë¸þ¤±¡¢Â´FIT¸å¤ÎÍ¾¾êÅÅ⼒¤ò20Ç¯´Ö⾼ÃÍ¤ÇÇã¼è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
3. ´Ä¶²ÁÃÍÇã¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃßÅÅÃÓ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷Åù¤ÎÆ³⼊¤Ë¤è¤ê⽣¤Þ¤ì¤¿⾃²È¾ÃÈñÅÅ⼒ÁêÅö¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×²½¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¤¹¤ë¡£
4. ¤¯¤é¤·¥¼¥í¤Ç¤ó¤
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÃë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ËèÆü12»þ¤«¤é13»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬0±ß¤Ë¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤¬Â¿¤¯²ÔÆ¯¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÅÅÎÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤Î¥à¥À¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤ÂåÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡£
¢£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«
¡»WebCM¡Ö¤Ç¤ó¤0³×Ì¿¡×ÊÓ
·²½°¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤Ç¤ó¤0³×Ì¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ë±éÀâ¤¹¤ë»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡£¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÂ¥¿ÊÉê²Ý¶â¡×¤ä¡ÖÂ÷Á÷ÎÁ¡×¤Ê¤ÉÅÅµ¤Âå¹âÆ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¤Î¶ì¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë·²½°¤Ë¸þ¤±¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤ÇÅÅµ¤Âå¤ò²¼¤²¡¢Í¾¾êÅÅÎÏ¤ò¼«¿È¤¬¹ñ*1¤è¤ê¤â¹â¤¯Çã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤0³×Ì¿¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö»ä¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
