Apple¤¬·î³Û1780±ß¤ÇFinal Cut Pro¤äLogic Pro¤ò»È¤¤ÊüÂê¤Ê¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½
Apple¤¬Æ°²è¤ä²»³Ú¡¢²èÁü¤ÎÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·î³Û1780±ß¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¯³Û1Ëü7800±ß¤Ç¡¢Final Cut Pro¡¢Logic Pro¡¢Pixelmator Pro¡¢Motion¡¢Compressor¡¢MainStage¡¢Keynote¡¢Pages¡¢Numbers¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/01/introducing-apple-creator-studio-an-inspiring-collection-of-creative-apps/
Introducing Apple Creator Studio - YouTube
Apple Creator Studio suite is launching to take on Adobe | The Verge
https://www.theverge.com/news/861279/apple-creator-studio-apps-subscription-price-availability
Apple Creator Studio¤Ï¡¢Apple¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ©ºî¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÌµÀ©¸Â¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Pixelmator Pro(Mac¤ÈiPad)
¡¦Logic Pro(Mac¤ÈiPad)
¡¦MainStage
¡¦Final Cut Pro(Mac¤ÈiPad)
¡¦Motion
¡¦Compressor
¡¦Keynote
¡¦Pages
¡¦Numbers
¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É(¸åÆüÂÐ±þ)
ÆÃ¤Ë¡¢Apple¤¬2024Ç¯¤ËÇã¼ý¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤ÎPixelmator Pro¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇMacÈÇ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎApple Creator Studio¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆiPadÈÇ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Keynote¡¢Pages¡¢Numbers¤Ï¿·¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Apple¤Ï¡ÖMac¡¢iPad¡¢iPhone¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÉ½¸½ÎÏ¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Creator Studio¤ÏApp Store¤Ç1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï·î³Û1780±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û1Ëü7800±ß¤Ç¡¢1¥«·îÊ¬¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤È¶µ¿¦°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð·î³Û480±ß¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¯´Ö4800±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢Final Cut Pro¡¢Logic Pro¡¢Pixelmator Pro¡¢Motion¡¢Compressor¡¢MainStage¤Ï°ú¤Â³¤Mac App Store¤ÇÇã¤¤ÀÚ¤êÈÇ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Numbers¡¢Pages¡¢Keynote¡¢Freeform ¤ÎÌµÎÁÈÇ¤â°ú¤Â³¤Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Apple¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥¥å¡¼»á¤Ï¡ÖApple Creator Studio¤Ï¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¡¢²»³ÚÀ©ºî¡¢¥×¥í¤Î²èÁü½èÍý¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Îµ»Ç½¤òÄÉµá¤·¡¢¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò³ÈÄ¥¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢³ØÀ¸¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢»Ï¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃµµá¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¼ê·Ú¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ëÊýË¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£