ティザービジュアル

『エンジェルフライト THE MOVIE』配信日：Prime Videoにて2026年2月13日より世界独占配信 原作：佐々涼子「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」（集英社文庫刊）

Amazon Prime Videoにおいて、米倉涼子主演のPrime Original映画「エンジェルフライト THE MOVIE」が2月13日より世界独占配信される。

第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が原作。米倉涼子主演で2023年3月に独占配信されたドラマシリーズ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」の続編となる。

前作に続き、米倉が主演、国境を越えて遺体を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士の姿を感動的に描く。松本穂香や城田優、遠藤憲一らエンジェルハースメンバーと、那美の恋人で8年前に海外で安否不明となった足立幸人役を演じる向井理らの続投が決定。

さらにメキシコを舞台に描かれる“愛”をテーマにしたティザー予告とティザービジュアルが公開された。

『エンジェルフライト THE MOVIE』 ティザー予告｜プライムビデオ

前作のドラマシリーズは、配信から3年たった現在でも、Amazon Original国内作品レビュー平均星 4.7(2026年1月13日時点、総数1,094件)を獲得している人気作品。続編を望む声も多かったという。

描かれているのは、海外で亡くなった日本人のご遺体を国内に、あるいは日本で亡くなった外国人のご遺体を母国に搬送する業務を日々行なっている“国際霊柩送還士”という知られざるスペシャリストたちの活躍。

羽田空港内に事務所を構える小さな会社「エンジェルハース」では、口は悪いけど情に厚い剛腕社長・伊沢那美(米倉涼子)を筆頭に、ひとクセもふたクセもある個性豊かな社員たちが時に葛藤し、時にコミカルなチームワークを見せながら日々奮闘。「大切な人を異国の地で失ったご遺族に、ちゃんと最後のお別れをさせてあげたい」という那美の信念の下、故人と遺された人の間で繰り広げられる、哀しいすれ違いと様々な愛の物語を“涙と笑い”を織り交ぜて描く。

解禁となったティザー予告では、那美を中心にエンジェルハースのメンバーが再び新たな試練に挑む。那美のもとに、8年前海外の事故で安否不明となった恋人・足立幸人がメキシコで生きているかも……という情報が。

「今さら知りたくもない」という那美だが、柏木会長の命令で、メキシコで亡くなった日本人送還のため現地へ飛ぶことに。故人の魂を迎えるメキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも自身と幸人の過去と向き合うことになる。

一方、エンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア・イタリア・アメリカ・日本が舞台となる世界をまたにかけた厳しい案件に立ち向かう……。

松本穂香(高木凛子役)コメント

前作のドラマを撮っていた時から続編をやりたいというお話を聞いていたので、『あ、ついにやるんだ』と思いました。私自身、那美さんの過去やドラマでは描ききれなかった部分が気になっていたので嬉しかったのと、エンジェルハースの皆さんがとにかく面白くて。続編にも参加できて良かったです。また皆さんにお会いできるように頑張ります

城田優(柊秀介役)コメント

続編を一人のファンとして待ち焦がれていました。きっとたくさんの方たちが今回の作品を観て生や死に対してまた色んな事を感じてもらえるんだろうなと思います。僕はこの作品に参加できたことを、俳優としても一人の人間としても本当に誇りに感じています。めったにそういう作品には巡り合えないですが、心から参加できて良かったと思っています

矢本悠馬(矢野雄也役) コメント

今回は映画ということで連続ドラマの撮影と比べると、エンジェルハースの皆さんと過ごす時間が短くて寂しかったです。でも今作では矢野も成長して一つの案件を丸っと担当することで、国際霊柩送還士という仕事をやり遂げることができ、その困難さややりがいをたっぷり味わえたなと思います

野呂佳代(松山みのり役)コメント

続編の撮影がめちゃくちゃ楽しかったです。前回は慣れる前に撮影が終わってしまい、最後の方に皆さんとやっと仲良くなれたのですが、あれから2～3年が経ち、今回は最初から監督や皆さんと相談しながら撮影できたのが楽しくて、まだまだ演技していたいと思えたことがとても嬉しかったです

徳井優(田ノ下貢役)コメント

楽しく撮影をさせて頂きました。スタッフの皆さんありがとうございました。とくに制作部の皆さまお疲れ様でした。今回、それぞれのキャラクターが抱える想いや個性がより鮮明に描き出されていて、物語としての深みがぐっと増したと感じています。各登場人物の『らしさ』が際立つことで、作品全体の熱量が上がったと思います。徳井的に、本作はドラマ版よりさらに泣ける要素が増していると思います。ぜひご覧ください

向井理(足立幸人役)コメント

ドラマシリーズの時から、色々な涙を流しながら拝見していました。時には悲しく、時には温かく。毎回それぞれの回に感情移入していたこの作品が映画になると聞いて、とても嬉しかったです。私の役柄は過去のパートしかなく、現在はどうなっているのかはっきりしないままでした。ですが、今回の映画で彼の思いや道筋を描いていただきました。米倉さん演じる那美との関係はどうなるのか、最後まで見届けていただければ幸いです

遠藤憲一(柏木史郎役)コメント

ドラマを撮影している時から、きっとこれは続編があると思っていました。前作の配信が始まってから、たくさんの方に観て頂けて多くの反響がありました。もう一回柏木会長を演じられて嬉しく思いました。 今回の映画版では野呂ちゃんと一緒のシーンが多く、撮影中は彼女のリアクションがとても面白く、見ていて楽しかったです。そして相変わらず涼子ちゃんの魅力がいっぱい詰まっています。映画版もいくつかの心に沁みるエピソードで成り立っています。それらが集まり珠玉の作品になっています。お楽しみに