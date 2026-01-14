U23日本代表、圧巻の“GS全勝”で準々決勝へ！ 古谷柊介＆佐藤龍之介のゴールでカタール撃破
『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第3節が13日に行われ、U−23日本代表とU−23カタール代表が対戦した。
前回大会に続く優勝を目指してU23アジアカップに臨むU−23日本代表。ロサンゼルスオリンピック2028への出場を狙う“若きサムライブルー”は、2005年1月1日以降に生まれたメンバーで構成されている。ここまでの2試合では連勝を飾っており、すでにグループステージ突破が決定済み。今節はU−23カタール代表と激突する。
試合の立ち上がりは一進一退の攻防が続き、両者が様子をうかがう膠着状態に。目立ったチャンスを作れずにいたU−23日本代表だが、24分に古谷柊介が相手選手と交錯して転倒。ボックス左角付近でフリーキックを得る。キッカーを務めた川合徳孟が直接狙ったものの、枠を捉えたシュートはGKに防がれた。
時間の経過とともにU−23日本代表が攻勢を強めると、左サイドから再三にわたってチャンスを演出する。29分には川合が細かいタッチでボールを運び、ポケットに走り込む梅木怜へとスルーパス。マーカーとのコンタクトを制してクロスを送ると、ファーで待つ久米遥太が頭でネットを揺らす。しかし、クロスの直前にラインを割っていたため、得点は認められなかった。
そんななか、30分にU−23日本代表がスコアを動かす。道脇豊が左サイドに流れ、時間を作りながら梅木に繋ぐ。ボックス正面の嶋本悠大を経由して右サイドに展開すると、小泉佳絃がペナルティエリア右角からアーリークロスを供給。インスイングのボールを古谷がヘディングで合わせ、U−23日本代表が先制した。
さらに80分、自陣深くからビルドアップを試みる相手にU−23日本代表がプレス。GKのパスを途中出場の佐藤龍之介がインターセプトする。対峙したマーカーのタイミングを外すと、ボックス内で右足を一振り。グラウンダーの一撃をファーに流し込み、大きな追加点をマークした。
結局、そのまま試合は2−0でタイムアップ。勝利したU−23日本代表がグループステージ3戦全勝を飾った。準々決勝は1月16日に行われ、U−23日本代表はU−23ヨルダン代表と対戦する。
【スコア】
U−23日本代表 2−0 U−23カタール代表
【得点者】
1−0 30分 古谷柊介（U−23日本代表）
2−0 80分 佐藤龍之介（U−23日本代表）
【動画】古谷柊介の得点でU23日本代表が先制！
🇯🇵小泉佳絃の高精度のクロスを
フリーの古谷柊介が頭で叩き込んだ！
現役大学生・古谷が
初スタメンで結果を残す🔥🔥
