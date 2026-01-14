U23日本代表、圧巻の“GS全勝”で準々決勝へ！　古谷柊介＆佐藤龍之介のゴールでカタール撃破

　『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第3節が13日に行われ、U−23日本代表とU−23カタール代表が対戦した。

　前回大会に続く優勝を目指してU23アジアカップに臨むU−23日本代表。ロサンゼルスオリンピック2028への出場を狙う“若きサムライブルー”は、2005年1月1日以降に生まれたメンバーで構成されている。ここまでの2試合では連勝を飾っており、すでにグループステージ突破が決定済み。今節はU−23カタール代表と激突する。

　試合の立ち上がりは一進一退の攻防が続き、両者が様子をうかがう膠着状態に。目立ったチャンスを作れずにいたU−23日本代表だが、24分に古谷柊介が相手選手と交錯して転倒。ボックス左角付近でフリーキックを得る。キッカーを務めた川合徳孟が直接狙ったものの、枠を捉えたシュートはGKに防がれた。

　時間の経過とともにU−23日本代表が攻勢を強めると、左サイドから再三にわたってチャンスを演出する。29分には川合が細かいタッチでボールを運び、ポケットに走り込む梅木怜へとスルーパス。マーカーとのコンタクトを制してクロスを送ると、ファーで待つ久米遥太が頭でネットを揺らす。しかし、クロスの直前にラインを割っていたため、得点は認められなかった。

　そんななか、30分にU−23日本代表がスコアを動かす。道脇豊が左サイドに流れ、時間を作りながら梅木に繋ぐ。ボックス正面の嶋本悠大を経由して右サイドに展開すると、小泉佳絃がペナルティエリア右角からアーリークロスを供給。インスイングのボールを古谷がヘディングで合わせ、U−23日本代表が先制した。

　さらに80分、自陣深くからビルドアップを試みる相手にU−23日本代表がプレス。GKのパスを途中出場の佐藤龍之介がインターセプトする。対峙したマーカーのタイミングを外すと、ボックス内で右足を一振り。グラウンダーの一撃をファーに流し込み、大きな追加点をマークした。

　結局、そのまま試合は2−0でタイムアップ。勝利したU−23日本代表がグループステージ3戦全勝を飾った。準々決勝は1月16日に行われ、U−23日本代表はU−23ヨルダン代表と対戦する。

【スコア】
U−23日本代表　2−0　U−23カタール代表

【得点者】
1−0　30分　古谷柊介（U−23日本代表）
2−0　80分　佐藤龍之介（U−23日本代表）

【動画】古谷柊介の得点でU23日本代表が先制！