超ときめき宣伝部・杏ジュリア、卒業発表「本人からの申し出を受け協議の結果」【全文】
【モデルプレス＝2026/01/13】6人組アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）の杏ジュリアが卒業することが分かった。2026年1月13日、グループの公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の『ときめき◆春の晴れ舞台2026』（2026／3／28、3／29 ぴあアリーナMMにて開催）をもちまして、超ときめき◆宣伝部を卒業することになりました」と報告。「引き続き、超ときめき◆宣伝部は前を向いて進んでいきますので、今後とも、杏ジュリア、そして超ときめき◆宣伝部 への応援のほど、何卒よろしくお願いいたします」と伝えている。
超ときめき◆宣伝部は、スターダストプロモーション所属の辻野かなみ・杏・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひよりの6人組からなる同グループは「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝している。2024年5月29日に「最上級にかわいいの！」、2025年に8月27日に「超最強」がリリースされ、TikTokでは総再生回数15億回（2025年7月時点）を突破。立て続けにSNSでヒットを記録した。
杏は2004年1月15日生まれ、東京都出身。2018年、“2代目超ときめき◆パープル担当”としてグループに加入した。MBSドラマフィル枠『ラブライブ！スクールアイドルミュージカル the DRAMA』（2024年）、舞台『スクールアイドルミュージカル』（2025年）にて北条ユキノ役を演じるなど、女優としても活動している。（modelpress編集部）
いつも 超ときめき◆宣伝部 を応援していただきありがとうございます。
メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の「ときめき♡春の晴れ舞台2026」（2026／3／28、3／29 ぴあアリーナMMにて開催）をもちまして、超ときめき◆宣伝部 を卒業することになりました。
引き続き、超ときめき◆宣伝部 は前を向いて進んでいきますので、今後とも、杏ジュリア、そして超ときめき♡宣伝部 への応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。
株式会社 スターダストプロモーション
