Ãæ´Ö½ßÂÀ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°ÂÃ£Î»°ì¤ÈÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡ÖÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤À¡×¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ç¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ´Ö½ßÂÀ¡¦°ÂÃ£Î»°ì¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
WEST.Ãæ´Ö½ßÂÀ¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Ç¥¥ã¥é¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
Ãæ´Ö¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Î°ÂÃ£Î»°ì¤¬¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¡×¤ò°Ï¤ó¤À»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤È¤â¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Ãæ´Ö¤È°ÂÃ£¤Ï¥Æ¥£¥â¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¡¢Æ£¸¶¤Ï¥Æ¥£¥â¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÃ£¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ´Ö¡õÆ£¸¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤À¡×¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÃæ´Ö¡õÆ£¸¶¡õ¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿°ÂÃ£¤¬¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£